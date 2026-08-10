DAX auf Rekordkurs

Doch Ölpreis und US-Inflation werden jetzt zum Test 10.08.2026, 20:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bearish DAX
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Der DAX hält sich zu Beginn der neuen Handelswoche in unmittelbarer Nähe seines Rekordhochs. Starke Unternehmenszahlen und die zuletzt freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten geben dem deutschen Leitindex Rückenwind. Gleichzeitig wachsen mit steigenden Ölpreisen und den bevorstehenden US-Inflationsdaten zwei Risiken, die über die Fortsetzung der Rally entscheiden könnten.
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DAX verteidigt sein hohes Niveau

Der DAX beendete den Xetra-Handel am Montag bei 26.355,07 Punkten und lag damit 0,14 Prozent im Plus. Bereits zum Handelsstart hatte der Index die Rekordbewegung vom Freitag fortgesetzt. Am vorherigen Handelstag war der DAX um 0,69 Prozent auf 26.319,45 Punkte gestiegen und hatte im Tagesverlauf neue Höchststände erreicht. Die jüngste Entwicklung zeigt, dass Anleger trotz der hohen Bewertungen weiterhin bereit sind, deutsche Standardwerte zu kaufen.

Unternehmenszahlen liefern Unterstützung

Ein wichtiger Treiber der Rally bleibt die Berichtssaison. Überzeugende Quartalszahlen hatten den DAX bereits in der vergangenen Woche auf neue Rekordstände getragen. Auch am Montag zeigten mehrere Schwergewichte Stärke. Die Allianz-Aktie gewann zeitweise mehr als 1 Prozent und näherte sich damit ihrem 52-Wochen-Hoch von 443,90 Euro. SAP bewegte sich dagegen nur leicht nach oben. Die Kombination aus soliden Unternehmensgewinnen und positiven internationalen Vorgaben stabilisiert den deutschen Aktienmarkt derzeit auf hohem Niveau.

Ölpreis wird wieder zum Belastungsfaktor

Gegenwind kommt allerdings vom Ölmarkt. Brent verteuerte sich am Montag zeitweise um mehr als 6 Prozent auf 87,81 US-Dollar je Barrel, umgerechnet rund 76,08 Euro. Hintergrund sind neue Zweifel daran, wann die Straße von Hormus wieder vollständig für den internationalen Tankerverkehr geöffnet werden kann. Steigende Energiepreise können Unternehmen über höhere Produktions- und Transportkosten belasten und zugleich den Inflationsdruck erhöhen. Damit könnte ausgerechnet jener Faktor zurückkehren, dessen Entspannung die jüngste DAX-Rally zuvor unterstützt hatte.

US-Inflation rückt in den Mittelpunkt

Die nächste wichtige Richtungsentscheidung dürfte aus den USA kommen. Am Mittwoch werden neue Verbraucherpreisdaten erwartet. Ökonomen rechnen damit, dass die US-Inflationsrate im Juli auf 3,4 Prozent sinkt, nachdem sie im Juni bei 3,5 Prozent gelegen hatte. Schwächere Inflationsdaten könnten die Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen der Federal Reserve reduzieren. Eine negative Überraschung würde dagegen die Zinsdiskussion erneut verschärfen und könnte auch europäische Aktien belasten.

Rekordrally steht vor Bewährungsprobe

Für den DAX beginnt damit eine entscheidende Phase. Die Rekordstände zeigen weiterhin eine ausgeprägte Risikobereitschaft, gleichzeitig wird die Luft nach der jüngsten Rally dünner. Bleiben Unternehmensgewinne robust und lässt der Inflationsdruck nach, könnte der Index seine Rekordserie fortsetzen. Steigende Ölpreise oder überraschend hohe US-Verbraucherpreise würden dagegen die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung erhöhen. Der Bereich oberhalb von 26.000 Punkten bleibt damit zunächst das zentrale Terrain für den weiteren DAX-Ausblick.

Bn-Redaktion/tb
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