Novo Nordisk droht Kursbeben

Aktie nach Zahlen in prekärer Lage 11.08.2026, 09:03 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Novo Nordisk droht Kursbeben: Aktie nach Zahlen in prekärer Lage
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© Novo Nordisk
Die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk steckt aus charttechnischer Sicht einmal mehr in der Klemme.
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Novo Nordisk 41,35 EUR +0,61 % Lang & Schwarz

In den letzten Monaten der Korrektur sah sich die Aktie bereits des Öfteren prekären Konstellationen gegenüber und nicht selten brach im Ergebnis ein Kursbeben über sie herein.

Die in der letzten Woche veröffentlichten Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 sollten die vorsichtige Erholung der letzten Wochen weiter beschleunigen. Doch die Zahlen fanden keinen allzu großen Anklang an der Börse, um die Reaktion des Marktes einmal wohlwollend zusammenzufassen.

Novo Nordisk mit ambivalenten Zahlen

Novo Nordisk veröffentlichte vor wenigen Tagen die Ergebnisse für das 2. Quartal 2026. Der dänische Pharmakonzern gab dabei den Umsatz im Berichtszeitraum mit 78,488 Mrd. Dänische Kronen (DKK) an. Gegenüber dem 2. Quartal 2025 verzeichneten die Dänen somit einen Umsatzanstieg in Höhe von 2 Prozent, währungsbereinigt waren es 3 Prozent. Das operative Ergebnis (EBIT) wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 27,061 Mrd. DKK vermeldet. Das ist gegenüber dem Vorjahresquartal ein Minus in Höhe von -19 Prozent, währungsbereinigt waren es -16 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis gab Novo Nordisk hingegen mit 33,389 Mrd. DKK an. Das ist ein Anstieg von 8 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal, währungsbereinigt um 11 Prozent. Das operative Ergebnis wurde unter anderem durch Abschreibungen in Höhe von 6,3 Mrd. DKK belastet. Novo Nordisk reagierte damit auf gescheiterte Entwicklungsprojekte, wie etwa Monlunabant.

Dass Novo Nordisk im Rahmen der Zahlenveröffentlichung seine Prognose für das Gesamtjahr etwas anhob, verbesserte die Stimmung unter den Marktakteuren nicht. Der Markt haderte vor allem mit der Umsatzentwicklung.

Was macht die Aktie?

Die Reaktion folgte auf dem Fuß. Novo Nordisk (WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333 | Ticker-Symbol: NOV) geriet unter Druck und tauchte dabei kurzzeitig unter die Marke von 40 Euro ab. Bereits kurz zuvor scheiterte die Aktie mit dem Versuch, den Widerstandsbereich um 45 Euro aufzubrechen. Mit dem Rücksetzer unter die 40 Euro setzten zwar erste Käufe ein. Ob es der Aktie jedoch gelingt, den kurzfristigen Aufwärtstrend (grün dargestellt) zurückzuerobern, ist die große Frage. Sollte das Unterfangen scheitern, muss mit einer Bewegung auf 35 Euro gerechnet werden. Auch ein erneutes Anlaufen der letzten Verlaufstiefs bei knapp 30 Euro kann dann nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „neutral“. Das Kursziel senkten sie von 310 Dänische Kronen auf 285 Dänische Kronen (entsprechen aktuell etwa 38,12 Euro).

Bn-Redaktion/mt
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