Beiersdorf - Erholung steht auf tönernen Füßen

Droht jetzt ein knackiger Rücksetzer? 11.08.2026, 09:10 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Beiersdorf - Erholung steht auf tönernen Füßen: Droht jetzt ein knackiger Rücksetzer?
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© Beiersdorf
Die Aktie des Konsumgüterkonzerns Beiersdorf führt unter den Dax-Werten eher ein Schattendasein.
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Name Aktuell Diff. Börse
Beiersdorf 79,53 EUR +0,16 % Lang & Schwarz

Die schwierige fundamentale Lage spiegelt sich im Kursverlauf der Aktie wider. Nach dem markanten Kurseinbruch von Anfang März fing sich die Beiersdorf-Aktie in den letzten Wochen zunächst wieder und startete eine Erholung. Starke Quartalsergebnisse bzw. Halbjahresergebnisse hätten der Erholung weiteren Schwung geben können. Doch die Zahlen und die Prognoseanpassung brachten den Aktienkurs unter Druck.

Beiersdorf mit durchwachsenen Zahlen

Schauen wir uns einmal ein paar Eckdaten aus dem aktuellen Bericht an. Beiersdorf vermeldete für das 1. Halbjahr 2026 einen Konzernumsatz in Höhe von 4,952 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 ein nominales Minus von -4,5 Prozent. Die beiden Geschäftsbereiche Consumer und tesa  litten unter der Umsatzschwäche. Beiersdorf gab das betriebliche Ergebnis (EBIT) ohne Sondereinflüsse mit 768 Mio. Euro an, nach 836 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025. Die entsprechende EBIT-Umsatzrendite ging von 16,1 Prozent im 1. Halbjahr 2025 auf nunmehr 15,5 Prozent zurück. Das Ergebnis nach Steuern belief sich auf 558 Mio. Euro, nach 561 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025. Das Ergebnis je Aktie wurde mit 2,52 Euro angegeben, nach 2,47 Euro.

Im 2. Halbjahr sieht Beiersdorf zahlreiche Herausforderungen auf sich zukommen und passt daraufhin die Umsatzprognose und die Prognose für die EBIT-Umsatzrendite nach unten an.

Aktie in prekärer Lage

Die Beiersdorf-Aktie (WKN: 520000 | ISIN: DE0005200000 | Ticker-Symbol: BEI) müht sich bereits seit Tagen mit dem Kursbereich von 82,5 Euro ab. Ein Durchbruch wollte ihr bislang nicht gelingen. Die durchwachsenen Finanzergebnisse haben die Ausgangslage nicht unbedingt verbessert. Der Rücksetzer unter die Marke von 80 Euro erhöht nun das Risiko weiterer Abgaben. Potenzielle Bewegungsziele liegen bei 75 Euro und 70 Euro.

Kurzum: Um ein frisches Kaufsignal zu installieren, muss die Beiersdorf-Aktie über die 82,5 Euro. In diesem Fall würden weitere Kursgewinne in Richtung 87,5 Euro winken. Ein Rücksetzer unter die 75 Euro wäre hingegen ein klarer Rückschlag.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „neutral“ und das Kursziel von 80 Euro. Deutlich skeptischer sind die Analysten der britischen Investmentbank Barclays. Sie stuften die Aktie von „equal weight“ auf „underweight“ herab. Das Kursziel senkten sie gleichzeitig von 70 Euro auf 68 Euro.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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