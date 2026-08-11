Intel-Aktie gibt weiter nach

20-Milliarden-Dollar-Kapitalerhöhung sorgt für neue Sorgen 11.08.2026, 11:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Intel
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© Foto von Rubaitul Azad auf Unsplash
Die Intel-Aktie steht am Dienstag erneut im Fokus der Anleger. Nach einem deutlichen Rückgang am Vortag gibt das Papier weiter nach. Im Mittelpunkt steht die deutlich ausgeweitete Kapitalerhöhung des US-Chipkonzerns.
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Advanced Micro Devices 404,15 EUR -0,75 % TTMzero RT
Intel 84,49 EUR -0,01 % TTMzero RT
NVIDIA 189,83 EUR +0,12 % Baader Bank

Intel stockt Kapitalerhöhung deutlich auf

Intel will im Rahmen einer Aktienplatzierung nun rund 20 Milliarden US-Dollar einnehmen. Ursprünglich waren 15 Milliarden Dollar vorgesehen. Die zusätzlichen Mittel sollen unter anderem in den Ausbau der Chipproduktion und in die Kapazitäten für die stark wachsende Nachfrage nach KI-Infrastruktur fließen.

Für Anleger hat die Maßnahme allerdings einen Haken: Durch die Ausgabe von mehr als 200 Millionen neuen Aktien steigt die Zahl der ausstehenden Anteilsscheine deutlich. Die Beteiligung bestehender Aktionäre wird dadurch verwässert. Genau diese Aussicht belastet die Aktie derzeit.

KI-Chance trifft auf hohen Kapitalbedarf

Intel versucht mit Milliardeninvestitionen, im boomenden KI-Geschäft wieder stärker Fuß zu fassen. Gleichzeitig treibt der Konzern seine Foundry-Strategie voran und will damit langfristig auch als Auftragsfertiger für andere Unternehmen eine größere Rolle spielen.

Der Kapitalbedarf ist entsprechend enorm. Die aktuelle Kapitalerhöhung zeigt zugleich, dass Intel für den geplanten Umbau erhebliche finanzielle Mittel benötigt. Für Anleger stellt sich deshalb die Frage, ob die Investitionen künftig ausreichend Wachstum und Gewinne erzeugen können, um die Verwässerung auszugleichen.

Die Entwicklung kommt zudem nach einer außergewöhnlich starken Rally der Intel-Aktie. Seit Jahresbeginn liegt das Papier trotz des jüngsten Rücksetzers noch deutlich im Plus.

Während Intel am Dienstag erneut nachgibt, zeigen sich andere große Chipwerte stabiler. Nvidia und AMD notieren leicht im Plus. Damit richtet sich der Blick nun darauf, ob die Milliardeninvestitionen Intel tatsächlich zurück an die Spitze des KI-Chipmarktes bringen können – oder ob die Kapitalmaßnahme zunächst zum Belastungsfaktor für die Aktie wird.

Bn-Redaktion/js
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