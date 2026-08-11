Nvidia zündet die nächste KI-Stufe

Wall Street mobilisiert 500 Milliarden Dollar 11.08.2026, 11:57 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Nvidia
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© Nvidia Inc.
Die KI-Industrie bekommt offenbar einen gewaltigen neuen Finanzierungsschub. Nvidia will gemeinsam mit sechs der größten Finanzhäuser der Wall Street mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Kapital für den Ausbau von Rechenzentren mobilisieren. Für die Nvidia-Aktie könnte damit eine neue Wachstumsstory entstehen.
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Wall Street stellt 500 Milliarden Dollar bereit

Nvidia arbeitet mit Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs und KKR an sogenannten Finanzierungsplattformen für KI-Rechenleistung. Diese sollen Nvidia-Kunden den Zugang zu Kapital erleichtern und den Bau neuer Rechenzentren beschleunigen.

Dabei soll das Geld überwiegend von den Finanzpartnern kommen. Nvidia will nach eigenen Angaben vor allem dabei helfen, unabhängiges Kapital für die KI-Infrastruktur zu erschließen.

Nvidia wird zum Finanzarchitekten

Für den Chipkonzern ist der Schritt strategisch interessant. Bisher war Nvidia vor allem als Hersteller von Hochleistungschips und KI-Systemen bekannt. Nun rückt zunehmend die Finanzierung der Infrastruktur in den Mittelpunkt.

Je leichter Cloud-Anbieter und KI-Unternehmen neue Rechenzentren finanzieren können, desto schneller könnten zusätzliche Nvidia-Systeme bestellt werden. Rechenleistung könnte dabei zunehmend selbst zu einer investierbaren Anlageklasse werden.

 

Doch das Modell birgt Risiken

Der enorme Kapitalbedarf wirft allerdings auch Fragen auf. Werden Rechenzentren zunehmend mit Fremdkapital finanziert, müssen die Projekte entsprechende Cashflows erwirtschaften. Zudem können KI-Chips technologisch schnell an Wert verlieren.

Für Anleger wird deshalb entscheidend, ob aus den angekündigten Finanzierungsvolumen tatsächlich neue Rechenzentren und milliardenschwere Nvidia-Bestellungen entstehen. Gelingt dies, könnte Nvidia seinen Wachstumskurs weiter beschleunigen. Scheitert die Rechnung, könnten die hohen Finanzierungsvolumen dagegen zum Risikofaktor für das gesamte KI-Ökosystem werden.

Bn-Redaktion/js
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