Gold bei 4.380 Dollar

Warum Anleger weiter auf Sicherheit setzen 11.08.2026, 17:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gold
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Der Goldpreis behauptet sich nach seiner kräftigen August-Rally auf einem hohen Niveau. Am Dienstag bewegt sich das Edelmetall bei rund 4.380 US-Dollar je Feinunze, während die Aktienmärkte gleichzeitig nahe ihren Rekordständen notieren. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, Inflationssorgen und Unsicherheit über die weitere US-Geldpolitik hält die Nachfrage nach Gold hoch.
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Name Aktuell Diff. Börse
Gold 4.384,15 USD -0,11 % L&S Exchange

Gold hält sich bei 4.380 Dollar

Der Goldpreis zeigt sich am Dienstag nach den deutlichen Kursgewinnen der vergangenen Tage vergleichsweise stabil. Am Nachmittag wurde die Feinunze bei rund 4.380 US-Dollar gehandelt, umgerechnet ungefähr 3.795 Euro. Damit bleibt Gold deutlich über der Marke von 4.000 US-Dollar, die im Juli zeitweise unterschritten worden war. Seit Anfang August hat das Edelmetall kräftig zugelegt. Nach dem schnellen Anstieg scheint der Markt nun zunächst einen Teil der Bewegung zu konsolidieren.

Aktienrekorde bremsen Gold nicht aus

Bemerkenswert ist die Stärke des Edelmetalls vor allem vor dem Hintergrund der Entwicklung an den Aktienmärkten. Der S&P 500 bewegt sich weiterhin nahe seinem Allzeithoch, während auch europäische Börsen auf hohen Niveaus handeln. Eine ausgeprägte Flucht aus Aktien in sichere Anlagen ist damit bislang nicht erkennbar. Vielmehr deutet die parallele Stärke darauf hin, dass Investoren ihre Aktienpositionen halten und gleichzeitig zusätzliche Absicherung über Gold suchen.

Hormus hält Sicherheitsbedürfnis hoch

Ein wichtiger Unsicherheitsfaktor bleibt die Lage rund um Iran und die Straße von Hormus. Die Gespräche über eine Normalisierung des Schiffsverkehrs sorgen weiterhin für starke Schwankungen beim Ölpreis. Brent stieg am Dienstag zunächst über 90 US-Dollar je Barrel, bevor Fortschritte bei den Verhandlungen den Preis wieder in Richtung 88 US-Dollar drückten. Die anhaltende Unsicherheit über Energieversorgung und geopolitische Risiken unterstützt auch die Nachfrage nach Gold als Absicherung.

Inflation wird zum entscheidenden Faktor

Für die weitere Goldentwicklung rückt nun die US-Inflation in den Mittelpunkt. Höhere Energiepreise könnten den Inflationsdruck verstärken und die Federal Reserve zu einer weiterhin restriktiven Geldpolitik zwingen. Steigende Zinsen und Anleiherenditen wären grundsätzlich Gegenwind für Gold, da das Edelmetall keine laufenden Erträge abwirft. Gleichzeitig könnten überraschend schwache Inflationsdaten die Zinssorgen reduzieren und dem Goldpreis neue Unterstützung geben.

Rally trifft auf wichtigen Widerstand

Nach dem starken August-Anstieg befindet sich Gold damit in einer spannenden Ausgangslage. Kurse um 4.380 US-Dollar zeigen, dass ein großer Teil der jüngsten Gewinne bislang verteidigt wird. Gleichzeitig liegt das Edelmetall weiterhin deutlich unter seinem 52-Wochen-Hoch von mehr als 5.300 US-Dollar. Entscheidend wird nun, ob geopolitische Unsicherheit und sinkende Zinserwartungen ausreichend Unterstützung liefern, um die Konsolidierung auf hohem Niveau fortzusetzen.

Bn-Redaktion/tb
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