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TKMS explodiert um 13 %

Jetzt winkt der nächste Milliarden-Schub 12.08.2026, 11:12 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild TKMS
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© Foto von Michael Afonso auf Unsplash
Die TKMS-Aktie schießt am Mittwoch zweistellig nach oben. Der deutsche Marineschiffbauer hat seine Jahresprognose erneut angehoben, die Erwartungen beim operativen Gewinn übertroffen und verfügt inzwischen über einen Auftragsbestand von 20,1 Milliarden Euro. Gleichzeitig könnten weitere internationale Großaufträge für zusätzlichen Schub sorgen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
TKMS 99,30 EUR +12,71 % Quotrix Düsseldorf

TKMS hebt Prognose erneut an

Für das laufende Geschäftsjahr erwartet TKMS nun ein Umsatzwachstum von 10 bis 12 Prozent. Zuvor hatte das Unternehmen lediglich 2 bis 5 Prozent in Aussicht gestellt. Auch bei der bereinigten EBIT-Marge rechnet der Konzern inzwischen mit einem höheren Wert.

Die jüngsten Geschäftszahlen liefern Rückenwind: Der Umsatz legte deutlich zu, während das bereinigte EBIT die Erwartungen der Analysten übertraf. Besonders dynamisch entwickelte sich dabei das U-Bootgeschäft.

Auftragsbücher prall gefüllt

Noch wichtiger für die langfristige Perspektive ist der Auftragsbestand. Ende Juni verfügte TKMS über Bestellungen im Wert von 20,1 Milliarden Euro. Kurz danach kam zudem ein Großauftrag über vier Fregatten für die Deutsche Marine hinzu.

Damit verfügt der Konzern über eine außergewöhnlich hohe Visibilität für die kommenden Jahre. Für Anleger wird nun entscheidend, wie schnell TKMS diese Aufträge in Umsatz und Gewinn umwandeln kann.

Kanada und Indien als nächste Kurstreiber?

Zusätzliche Fantasie liefern internationale Großprojekte. Kanada hat TKMS als bevorzugten Anbieter für ein Programm mit bis zu zwölf U-Booten ausgewählt. Ein endgültiger Vertrag steht allerdings noch aus.

Auch in Indien laufen Verhandlungen über mehrere U-Boote. Sollten weitere Großaufträge folgen, könnte sich der ohnehin starke Auftragseingang nochmals beschleunigen.

Ein Wermutstropfen bleibt der schwächere freie Cashflow. Für die Aktie überwiegt derzeit jedoch offenbar die Aussicht auf weiteres Wachstum.

Bn-Redaktion/js
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