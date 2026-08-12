PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
DAX im Bann der US-Inflationsdaten

RWE vor den Zahlen 12.08.2026, 12:24 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX im Bann der US-Inflationsdaten: RWE vor den Zahlen
AI MODIFIED
© Bild: istockphoto.com/kruwt
Für den DAX gilt es heute. Im weiteren Tagesverlauf steht in den USA die Veröffentlichung der aktuellen Verbraucherpreisdaten an. Die Entwicklung der Kernrate dürfte den Aktienmärkten den Weg weisen. Fallen die Daten besser aus, als erwartet, könnte die aktuelle Rallye im deutschen Leitindex einen weiteren Schub bekommen. Sollte die Kernrate hingegen deutlich über den Erwartungen liegen, könnte sich das Bild an den Aktienmärkten massiv eintrüben. Mit den US-Erzeugerpreisdaten stehen morgen (Donnerstag) bereits weitere eminent wichtige Daten zur Veröffentlichung an.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 57,80 EUR +0,54 % TTMzero RT

Der DAX setzt im frühen Mittwochshandel seine bärenstarke Vorstellung fort. Die Rekordjagd geht unvermindert weiter. Zur Stunde überwindet der Index den Kursbereich von 26.500 Punkten. Mit jedem Punkt, mit dem sich der DAX der 27.000er Marke nähert, steigt deren Anziehungskraft. Ein Test der 27.000 Punkte noch im August kann – bei passenden Rahmenbedingungen – nicht kategorisch ausgeschlossen werden.

Das exponierte Kursniveau könnte jederzeit Gewinnmitnahmen provozieren. Solange sich mögliche Rücksetzer oberhalb von 26.000 Punkten abspielen, ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Sollte es für den DAX hingegen darunter gehen, ist Obacht geboten.     

RWE vor den Zahlen

RWE wird am morgigen Donnerstag (13. August) die finalen Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 veröffentlichen. Die vorläufigen Zahlen sorgten bei ihrer Veröffentlichung Ende Juli bereits für positives Feedback. Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung befindet sich die RWE-Aktie (WKN 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) in einer ausgeprägten Handelsspanne.

Chartanalyse zur Aktie von RWE

Zuletzt etablierte sich eine Handelsspanne in den Grenzen 55 Euro auf der Unterseite und 60 Euro auf der Oberseite. Ein Ausbruch aus dieser Seitwärtsbewegung würde belastbare charttechnische Signale auslösen. Ein Ausbruch über die 60 Euro würde sofort das letzte Hoch bei 62 Euro in den Fokus rücken. Sollte es auch darüber gehen, könnten sich weitere Kursgewinne in Richtung 70 Euro anschließen. Bei einem Rücksetzer unter die 55 Euro dürften sofort die 50 Euro wackeln.

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihre Einstufung „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 68 Euro.  Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor 66 Euro. Die Analysten der DZ Bank stufen RWE mit „kaufen“ ein. Den fairen Wert hoben sie von 65 Euro auf 66 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
BD29N0
Ask: 0,31
Hebel: 18,71
mit starkem Hebel
VJ1NQ6
Ask: 1,31
Hebel: 4,45
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD29N0 VJ1NQ6. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
2 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
3 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
4 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
5 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
6 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
7 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
TKMS-Aktie schießt 14 Prozent hoch: 20,1 Milliarden Euro im Rücken…

12:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI-Aktie unter Druck: Gewinne brechen ein - doch diese …

12:06 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

SMA Solar Technology vor Zahlen: Aktie zieht weiter an – das …

11:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall-Aktie zieht an: Das steckt hinter dem heutigen Kursplus…

11:22 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS explodiert um 13 %: Jetzt winkt der nächste Milliarden-Schub

11:12 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy durchbricht 165 Euro: Analysten sehen jetzt Potenzial…

11:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BASF unter Druck: Aktie könnte nach unten kippen, wenn

11:03 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Ölpreise steigen kräftig. Sind sie bald dreistellig? Diese Ö…

9:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer