Lenovo: 54-Mrd.-KI-Aufträge sorgen für Kursfeuerwerk

Warum ein 609-Millionen-Dollar-Verlust die Aktie auf Rekordhoch treibt
Ein Nettoverlust von 609 Millionen Dollar und gleichzeitig ein Kurssprung von fast 20 Prozent auf ein Rekordhoch von 31,26 Hongkong-Dollar: Auf den ersten Blick wirken die jüngsten Lenovo-Zahlen widersprüchlich. Hinter dem ausgewiesenen Minus verbirgt sich jedoch ein außergewöhnlich starkes operatives Quartal, das die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen hat.
Im ersten Fiskalquartal 2027 steigerte Lenovo den Umsatz um 43 Prozent auf 26,9 Milliarden Dollar. Damit erzielte der Technologiekonzern das höchste Wachstum seit fünf Jahren und lag klar über den durchschnittlichen Analystenerwartungen von rund 22,3 Milliarden Dollar. Noch deutlicher fiel die Entwicklung beim bereinigten Gewinn aus. Dieser hat sich mehr als verdoppelt und überschritt mit 1,075 Milliarden Dollar erstmals die Marke von einer Milliarde Dollar.
Ein Milliarden-Buchverlust verzerrt das eigentliche Ergebnis
Der ausgewiesene Nettoverlust von 609 Millionen Dollar ist nicht auf eine Schwäche im operativen Geschäft zurückzuführen. Ausschlaggebend war vielmehr ein nicht zahlungswirksamer Bewertungseffekt im Zusammenhang mit Warrants aus dem Jahr 2025.
Diese Finanzinstrumente mussten neu bewertet werden und führten zu einem Buchverlust von 1,7 Milliarden Dollar. Der Effekt belastet damit zwar das offiziell ausgewiesene Nettoergebnis, verursacht aber keinen entsprechenden Mittelabfluss. Ohne diesen Sondereffekt ergibt sich für Lenovo ein deutlich anderes Bild: Das bereinigte Ergebnis erreichte einen neuen Rekord.
Die Reaktion an der Börse konzentrierte sich entsprechend stärker auf die operative Geschäftsentwicklung als auf den buchhalterisch entstandenen Nettoverlust. Während der Hang-Seng-Index am selben Handelstag lediglich um 0,2 Prozent zulegte, sprang die Lenovo-Aktie um fast 20 Prozent und erreichte 31,26 Hongkong-Dollar.
KI-Server sorgen für einen Auftragsbestand von 54 Milliarden Dollar
Der wichtigste Wachstumstreiber bleibt das Geschäft rund um künstliche Intelligenz. Der Umsatz mit KI-Produkten erhöhte sich um 60 Prozent und steht mittlerweile für 35 Prozent des gesamten Konzernumsatzes.
Besonders dynamisch entwickelte sich die Infrastruktursparte, in der unter anderem das Servergeschäft gebündelt ist. Der Umsatz dieses Bereichs hat sich nahezu verdoppelt und erreichte 8,5 Milliarden Dollar. Gleichzeitig verbesserte sich die operative Marge auf 9,1 Prozent.
Noch stärker fällt die Entwicklung beim Auftragsbestand für KI-Server aus. Innerhalb nur eines Quartals stieg dieser um 157 Prozent auf 54 Milliarden Dollar. Diese Größenordnung unterstreicht, wie stark die Nachfrage nach entsprechender Recheninfrastruktur derzeit ausfällt.
Auch das klassische Gerätegeschäft bleibt trotz des KI-Booms eine zentrale Säule des Konzerns. PCs und Smartphones stehen zusammen für rund 64 Prozent des Umsatzes. Der Bereich steigerte seine Erlöse um 27 Prozent auf 17,1 Milliarden Dollar.
Diese Entwicklung gelang Lenovo in einem anspruchsvollen Marktumfeld. Laut den genannten Branchendaten schrumpfte der weltweite PC-Markt im zweiten Kalenderquartal 2026 um 2 Prozent auf 16,6 Millionen Einheiten. Lenovo behauptete dennoch seine führende Marktposition mit einem Anteil von 25,6 Prozent. Gleichzeitig konnte das Unternehmen gestiegene Kosten für Speicherchips offenbar zumindest teilweise über höhere Preise kompensieren.
Analysten hatten den KI-Effekt bereits auf dem Radar
Bereits vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hatten mehrere große Investmentbanken ihre Erwartungen an Lenovo nach oben angepasst. Morgan Stanley erhöhte das Kursziel von 30 auf 34 Hongkong-Dollar und bestätigte die Einstufung "Overweight". Als wesentlichen Faktor nannte das Institut den aus seiner Sicht unterschätzten Auftragsbestand im Geschäft mit KI-Servern.
Auch JPMorgan hatte Lenovo zuvor auf "Overweight" hochgestuft. Dabei verwies die Bank insbesondere auf die verbesserte Profitabilität des Servergeschäfts sowie die weiterhin robuste Nachfrage im Gerätebereich. Die nun vorgelegten Quartalszahlen greifen genau diese beiden Entwicklungen auf.
Für das Management bleibt die sogenannte Hybrid-AI-Strategie ein zentraler Bestandteil der weiteren Ausrichtung. Ziel ist es, Anwendungen und Infrastruktur rund um künstliche Intelligenz über verschiedene Geräte- und Rechenzentrumsumgebungen hinweg miteinander zu verbinden. Gleichzeitig soll die Marge über mehrere Jahre hinweg weiter steigen.
Eine zentrale operative Herausforderung bleiben dabei die Preise für Speicherchips. Steigende Komponentenpreise können insbesondere im margensensitiven PC- und Smartphone-Geschäft auf die Profitabilität drücken. Lenovo hat im jüngsten Quartal jedoch gezeigt, dass höhere Kosten bislang zumindest teilweise über Preismaßnahmen aufgefangen werden konnten. Parallel sorgt der stark wachsende Auftragsbestand im KI-Servergeschäft dafür, dass sich der Umsatzmix des Konzerns zunehmend in Richtung Infrastruktur und künstliche Intelligenz verschiebt.