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Tesla plant Solar-Megafabrik

10 Milliarden! 13.08.2026, 13:17 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Tesla plant Solar-Megafabrik: 10 Milliarden!
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© Symbolbild von Vladimir Srajber via Pexels
Tesla bereitet einen umfassenden Ausbau seines Energiegeschäfts vor. Unter dem Codenamen "Project Crystal Sun" plant der Konzern in Fort Bend County im US-Bundesstaat Texas den Bau einer vollintegrierten Solarfabrik. Laut Medienberichten soll das Gesamtvolumen des Projekts bei 10,1 Milliarden US-Dollar liegen. Davon entfallen rund 1,5 Milliarden US-Dollar auf Grundstück und Standort, während weitere 8,6 Milliarden US-Dollar für technische Ausrüstung vorgesehen sind. Geplant ist eine weitgehend geschlossene Produktionskette, die von Ingots über Wafer bis hin zu fertigen Solarzellen reicht. Tesla würde damit einen deutlich größeren Teil der Wertschöpfung selbst kontrollieren.
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Project Crystal Sun soll Teslas Solarproduktion in den USA stärken

Der Baubeginn ist für 2026 vorgesehen. Die Produktion soll nach derzeitiger Planung im ersten Quartal 2029 anlaufen. Mit dem neuen Werk verfolgt Tesla vor allem das Ziel, die Abhängigkeit von Importen zu verringern und die eigene Produktion in den USA stärker zu integrieren.

Mit dem Projekt sollen 9.712 dauerhafte Arbeitsplätze entstehen. Für den Standort hat Tesla bereits Steuervergünstigungen beantragt. Ohne entsprechende Förderungen würden dem Unternehmen über mehrere Jahrzehnte hinweg Schätzungen zufolge rund 1,1 Milliarden US-Dollar an Grundsteuern entstehen.

Das Vorhaben fügt sich in eine breitere Strategie ein, mit der Tesla seine US-Kapazitäten im Solargeschäft bis 2028 deutlich ausbauen will. Gleichzeitig verändert sich das internationale Handelsumfeld. Hohe Strafzölle auf Solarzellen aus Indien erhöhen den Anreiz, zentrale Teile der Produktionskette näher an den US-Markt zu verlagern. Durch die vertikale Integration in Texas will Tesla langfristig sowohl die Effizienz erhöhen als auch die Kosten seiner Energieprodukte senken.

Milliardeninvestitionen treffen auf deutlich niedrigere Margen

Während Tesla langfristig neue Kapazitäten aufbaut, zeigt sich das laufende operative Geschäft deutlich anspruchsvoller. Im zweiten Quartal lieferte das Unternehmen 480.126 Fahrzeuge aus. Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 26 Prozent auf 28,24 Milliarden US-Dollar.

Die Profitabilität entwickelte sich jedoch deutlich schwächer. Die operative Marge sank auf lediglich 1,4 Prozent. Belastend wirken unter anderem stark gestiegene Investitionsausgaben für KI-Infrastruktur und weitere Wachstumsprojekte.

Diese hohen Ausgaben zeigen sich auch beim freien Cashflow, der zuletzt mit mehr als einer Milliarde US-Dollar im negativen Bereich lag. Damit steht Tesla vor der Herausforderung, mehrere kapitalintensive Projekte gleichzeitig zu finanzieren, während die Marge im Kerngeschäft unter Druck steht.

Auch an der Börse hat sich das Umfeld verändert. Seit Jahresbeginn hat die Tesla-Aktie 28 Prozent an Wert verloren. Zuletzt notierte das Papier bei 284,10 Euro und damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 424,10 Euro. Gleichzeitig wird die Bewertung von Analysten weiterhin intensiv diskutiert, da Tesla trotz des Rückgangs mit einem deutlichen Aufschlag gegenüber vielen Unternehmen aus der klassischen Automobilbranche gehandelt wird.

SpaceX-Verknüpfung sorgt für zusätzliche Spekulationen

Neben dem operativen Ausbau rückt auch die mögliche strukturelle Verbindung zwischen Tesla und SpaceX immer wieder in den Fokus. Zusätzliche Aufmerksamkeit erhält dabei eine Klausel im Vergütungspaket von Elon Musk aus dem Jahr 2025.

Demnach könnten bestimmte operative Meilensteine entfallen, falls es zu einer Fusion mit SpaceX kommen sollte. In einem solchen Szenario würde vor allem die Marktkapitalisierung darüber entscheiden, wann milliardenschwere Aktienoptionen freigeschaltet werden.

Bei einer hypothetischen Bewertung eines fusionierten Unternehmens von 8,5 Billionen US-Dollar könnte der Gesamtwert des Vergütungspakets bis zu 824 Milliarden US-Dollar erreichen. Dabei handelt es sich allerdings um ein theoretisches Szenario und nicht um eine beschlossene Transaktion.

Adam Jonas von Morgan Stanley sieht weiterhin erhebliches Potenzial bei SpaceX und verweist insbesondere auf mögliche Synergien im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Tesla und SpaceX arbeiten bereits in technologisch angrenzenden Feldern wie Robotik und Rechenleistung, wodurch Spekulationen über eine engere Verbindung beider Unternehmen zusätzliche Nahrung erhalten.

Eine tatsächliche Fusion wäre jedoch an wesentliche Voraussetzungen geknüpft. Unter anderem müssten die Tesla-Aktionäre einer entsprechenden Transaktion zustimmen. Elon Musk selbst kontrolliert derzeit weniger als 20 Prozent der Stimmrechte. Damit bleibt die mögliche Verknüpfung mit SpaceX vorerst ein strategisches Szenario, während Tesla parallel mit Project Crystal Sun einen konkreten milliardenschweren Ausbau seines Energiegeschäfts vorbereitet.

Bn-Redaktion/aw
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