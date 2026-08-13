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RWE-Aktie vor neuem Schub?

68-Euro-Kursziel trifft auf entscheidende Kursmarken 13.08.2026, 11:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE-Aktie vor neuem Schub? 68-Euro-Kursziel trifft auf entscheidende Kursmarken
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© Boersennews (Symbolbild wurde mit KI erstellt)
RWE erhöht das Tempo bei Investitionen und Wachstum deutlich. Nach dem Einstieg bei Amprion plant der Energiekonzern für das laufende Jahr Nettoinvestitionen von 9 bis 11 Milliarden Euro. Zuvor waren lediglich 6 bis 8 Milliarden Euro vorgesehen. Gleichzeitig bestätigte RWE starke Halbjahreszahlen: Das bereinigte Ebitda stieg im ersten Halbjahr um 44 Prozent auf gut 3 Milliarden Euro, das bereinigte Nettoergebnis sogar um fast 60 Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro.
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RWE 57,71 EUR -0,05 % Quotrix Düsseldorf

RWE hebt Prognosen an – Analysten sehen weiteres Potenzial

Bereits rund zwei Wochen zuvor hatte RWE seine Gewinnziele für 2026 und 2027 angehoben. Für 2026 erwartet das Management einen bereinigten operativen Gewinn von 5,75 bis 6,35 Milliarden Euro und ein Nettoergebnis zwischen 1,95 und 2,45 Milliarden Euro. 2027 sollen die Werte auf 6,7 bis 7,3 Milliarden Euro beziehungsweise 2,2 bis 2,7 Milliarden Euro steigen.

Jefferies bestätigte das Kaufvotum für die RWE-Aktie und hält an einem Kursziel von 68 Euro fest. Auf Basis des aktuellen Kurses von 57,84 Euro entspricht das einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 17,6 Prozent. Die Analysten sehen sogar zusätzlichen Spielraum, da die Prognosen für 2026 und 2027 auf den Rohstoffpreisen von Ende Juni basieren. Weitere Chancen könnten aus der Vermarktung von Grundstücken entstehen. Zwei Vereinbarungen mit Rechenzentrumsbetreibern sollen kurz vor dem Abschluss stehen.

Auch die DZ-Bank sieht mehrere mögliche Gewinn- und Kurstreiber. „Der gesetzte Fokus auf den boomenden US-Markt und Batteriespeicher, die vielen sich bereits im Bau befindlichen Projekte, die Offshore-Wind-Pipeline in UK sowie das Thema Rechenzentren an alten Kraftwerksstandorten sind die Grundlage für unseren Optimismus“, schreibt Analyst Werner Eisenmann. „Infolge einer steigenden Volatilität des Stromangebots ergeben sich zusätzliche Ertragsmöglichkeiten.“

RWE-Community blickt auf die entscheidende Kurszone

In der Börsennews-Community richtet sich der Blick besonders auf den Bereich zwischen 56 und 58 Euro. Diskutiert wird, ob der RWE-Aktie ein nachhaltiger Ausbruch über diese Zone gelingt. Während einige Anleger angesichts der zähen Kursbewegung auf neue Impulse warten, stellen langfristig orientierte Stimmen weiterhin die operative Entwicklung und das Fundament des Energiekonzerns in den Vordergrund.

Neben Quartalszahlen und Unternehmensmeldungen beschäftigen die Community vor allem Investitionen in die Energiewende, erneuerbare Energien sowie energiepolitische und regulatorische Rahmenbedingungen. Auch Dividende und Bewertung spielen eine wichtige Rolle. Teile der Community betrachten RWE weiterhin als Value- und Dividendenwert, während stärkere kurzfristige Kursbewegungen zuletzt auf sich warten ließen.

Aktuell notiert die RWE-Aktie bei 57,84 Euro und damit 0,17 Prozent beziehungsweise 0,10 Euro im Plus (Stand: 11:20:17 Uhr). Damit bewegt sich das Papier genau in der von der Community intensiv beobachteten Zone zwischen 56 und 58 Euro. Seit Jahresbeginn steht weiterhin ein Kursplus von mehr als 25 Prozent zu Buche. Im April hatte die Aktie bei 62 Euro ihr Jahreshoch erreicht, bevor sie zeitweise auf unter 55 Euro zurückfiel. Für neue Aufmerksamkeit sorgt nun die Kombination aus höheren Investitionen, angehobenen Gewinnzielen und dem Jefferies-Kursziel von 68 Euro.

Aktienchart

Bn-Redaktion/sb
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