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Vestas nach spektakulären Zahlen

Aktie brennt Kursfeuerwerk ab! Fallen jetzt die 30 Euro? 13.08.2026, 10:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Vestas nach spektakulären Zahlen: Aktie brennt Kursfeuerwerk ab! Fallen jetzt die 30 Euro?
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© Foto von Sander Weeteling auf Unsplash
Die Aktie des dänischen Windkraftanlagenbauers Vestas brannte im gestrigen Mittwochshandel (12. August) ein imposantes Kursfeuerwerk ab. Angetrieben von exzellenten Zahlen schoss die Aktie knapp 20 Prozent nach oben. Die Aktie probte bereits den Ausbruch über einen markanten Widerstand. Fallen nun auch noch die psychologisch eminent wichtigen 30 Euro? Das Momentum nährt entsprechende Hoffnungen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Vestas Wind Systems Bearer and/or registered 27,90 EUR -0,29 % Lang & Schwarz

Vestas - Aktie brennt Kursfeuerwerk ab! Fallen jetzt die 30 Euro?

Vestas hatte gestern nicht nur exzellente Daten im Gepäck, die den Markt verzückten. Eine Anhebung der Jahresprognose und ein frisches Aktienrückkaufprogramm sorgten für fast schon euphorische Stimmung.

Vestas gab den Umsatz im 2. Quartal 2026 mit 4,723 Mrd. Euro an, nach 3,745 Mrd. Euro im 2. Quartal 2025. Der Umsatzanstieg von 26 Prozent fiel überraschend kräftig aus. Das EBITDA vor Sondereffekten wurde im aktuellen Berichtszeitraum mit 744 Mio. Euro veröffentlicht, nach 315 Mio. Euro im 2. Quartal 2025. Die EBITDA-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich deutlich von 8,4 Prozent auf nun 15,8 Prozent. 

Das EBIT vor Sondereffekten vermeldete der dänische Windkraftanlagenbauer mit 446 Mio. Euro, nach 57 Mio. Euro im 2. Quartal 2025. Die EBIT-Marge vor Sondereffekten verbesserte sich deutlich von 1,5 Prozent auf nun 9,4 Prozent. 

Vestas Aktienchart

Vestas wies einen Gewinn in Höhe von 285 Mio. Euro aus, nach 34 Mio. Euro im entsprechenden Vorjahresquartal. Der bereinigte free cash flow fiel mit +94 Mio. Euro endlich wieder positiv aus. Im Vorjahresquartal betrug dieser -227 Mio. Euro.

Für das Gesamtjahr erwartet Vestas nunmehr eine EBIT-Marge vor Sondereffekten in einer Spanne von 7 bis 9 Prozent, nach zuvor 6 bis 8 Prozent. Gleichzeitig kündigten die Dänen ein frisches Aktienrückkaufprogramm in einem Volumen von 400 Mio. Euro an.

Die Vestas-Aktie (WKN: A3CMNS | ISIN: DK0061539921 | Ticker-Symbol: VWSB) schoss nach oben und pulverisierte dabei den zentralen Widerstandsbereich von 27,0 Euro / 27,2 Euro. Damit zeichnen sich die 30 Euro als potenzielles Bewegungsziel ab. Mit etwaigen Gewinnmitnahmen muss gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf 27 Euro begrenzt. Sollte es hingegen unter die 25,4 Euro gehen, ist Obacht geboten. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von JPMorgan bestätigten ihr Votum „overweight“ für die Vestas-Aktie. Das Kursziel sehen sie bei 251 Dänische Kronen (entsprechen aktuell 33,57 Euro).

Bn-Redaktion/mt
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