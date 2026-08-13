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Birkenstock hebt Prognose an

Birkenstock Aktie gesucht Umsatz wächst zweistellig und Jahresprognose steigt 13.08.2026, 19:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Birkenstock hebt Prognose an: Birkenstock Aktie gesucht Umsatz wächst zweistellig und Jahresprognose steigt
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© Bild: iStock.com/BalkansCat
Die Birkenstock Aktie legt an der NYSE deutlich zu. Ein starkes Rekordquartal beim Umsatz und eine angehobene Jahresprognose sorgen für neue Zuversicht bei Anlegern.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Birkenstock Holding 36,10 EUR +10,65 % Lang & Schwarz

Umsatz wächst kräftig

Birkenstock hat mit starken Quartalszahlen überzeugt. Der Schuhhersteller verzeichnete ein Rekordquartal beim Umsatz und wuchs zweistellig. Besonders positiv ist, dass die Dynamik nicht nur aus einer einzelnen Region kam, sondern in allen drei Weltregionen sichtbar war.

Ein wichtiger Wachstumstreiber bleibt das Direktkundengeschäft. Über eigene Läden und digitale Vertriebskanäle kann Birkenstock seine Marke kontrollierter präsentieren, höhere Kundennähe schaffen und tendenziell bessere Margen erzielen als im klassischen Großhandelsgeschäft. Das starke DTC Wachstum zeigt, dass die Marke weltweit weiterhin gefragt ist.

Prognose wird angehoben

Auf Basis der guten Entwicklung hob Birkenstock die Jahresprognose an. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, weil es zeigt, dass das Management auch für den weiteren Jahresverlauf mit einer robusten Nachfrage rechnet.

Die Aktie reagierte entsprechend positiv und legte an der NYSE deutlich zu. Nach dem Börsengang war Birkenstock immer wieder an hohen Erwartungen gemessen worden. Ein Rekordquartal und ein besserer Ausblick helfen nun, Vertrauen in die Wachstumsgeschichte zu stärken.

Aktienrückkauf belastet kurzfristig

Nicht alle Punkte waren jedoch frei von Belastungen. Ein millionenschwerer Aktienrückkauf drückte kurzfristig auf den Gewinn pro Aktie. Solche Effekte können die Ergebnisentwicklung verzerren und sollten von Anlegern genau eingeordnet werden.

Entscheidend bleibt, ob Birkenstock operativ weiter wächst und die höhere Umsatzbasis auch langfristig in steigende Profitabilität umwandeln kann. Gerade bei stark bewerteten Markenunternehmen achtet der Markt nicht nur auf Wachstum, sondern auch auf Margenqualität und Kapitaldisziplin.

Wechsel im Vorstand

Zusätzlich gab es eine Veränderung im Management. Vorstandsmitglied Alexandre Arnault tritt zurück, ein Nachfolger wird gesucht. Für Anleger ist das zunächst kein operativer Bruch, dennoch bleibt Führungskontinuität bei einer global wachsenden Marke ein wichtiges Thema. Birkenstock liefert ein starkes Signal an den Markt. Zweistelliges Umsatzwachstum, ein Rekordquartal und eine angehobene Prognose geben der Aktie Rückenwind. Das starke Direktkundengeschäft bleibt der zentrale Treiber. Kurzfristige Belastungen durch den Aktienrückkauf und der Wechsel im Vorstand sollten Anleger jedoch weiter im Blick behalten.

Bn-Redaktion/jh
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