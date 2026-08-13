NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Dell-Aktie im KI-Rausch

Anleger feiern die Rallye – doch erste Warnsignale tauchen auf 13.08.2026, 16:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Dell-Aktie im KI-Rausch: Anleger feiern die Rallye – doch erste Warnsignale tauchen auf
AI MODIFIED
© Boersennews (dieses Bild wurde mit KI erstellt)
Die Dell-Aktie setzt ihre starke Rally fort. Am Donnerstag gewinnt das Papier 3,25 Prozent auf 433,63 Euro und damit 13,65 Euro (Stand: 16:05 Uhr). Rückenwind liefern starke Zahlen aus der Hardwarebranche. Bereits am Vortag war die Aktie um knapp 10 Prozent gestiegen, nachdem ein Serverhersteller mit einem überraschend starken Ausblick die Erwartungen an eine anhaltend hohe Nachfrage nach KI-Servern gestärkt hatte.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Dell Technologies Registered (C) 431,60 EUR +3,00 % Lang & Schwarz

Chart aktuell zu Dell

Im Mittelpunkt steht das rasant wachsende KI-Servergeschäft von Dell. Der Umsatz in diesem Segment kletterte im Jahresvergleich um 757 Prozent auf 16,13 Milliarden US-Dollar. Gleichzeitig erhöhte das Management die Umsatzprognose für KI-Server im Geschäftsjahr 2027 auf 60 Milliarden US-Dollar.

Der Auftragsbestand liefert zusätzliche Argumente für die Wachstumsstory. Dieser liegt mittlerweile bei 51,3 Milliarden US-Dollar, nachdem er zu Beginn des laufenden Geschäftsjahres noch 43 Milliarden US-Dollar betragen hatte.

Mit der Rally ist allerdings auch die Bewertung deutlich gestiegen. Dell wird derzeit mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 35 gehandelt und damit mit einem Aufschlag gegenüber vergleichbaren Branchenwerten. Hinzu kommen Insiderverkäufe: Führungskräfte und andere Insider hatten innerhalb von drei Monaten Aktien im Wert von rund 1,56 Milliarden US-Dollar verkauft. Zuvor war die Aktie zeitweise bis auf 440 US-Dollar zurückgefallen.

Börsennews-Community diskutiert Dell: KI-Euphorie trifft auf Korrektursorgen

In der Börsennews-Community zu Dell Technologies sorgt die Kursentwicklung für intensive Diskussionen. Der Grundtenor fällt derzeit moderat bis deutlich bullisch aus. Besonders bei neuen Unternehmensmeldungen und Quartalszahlen nimmt die Aktivität zu. Viele Community-Mitglieder sehen Dell weiterhin als einen der Profiteure des weltweiten KI-Infrastrukturbooms.

Das zentrale Argument der optimistischen Stimmen ist das Geschäft mit KI-Servern und Hochleistungsinfrastruktur. Die hohe Nachfrage wird nicht nur als kurzfristiger Effekt betrachtet, sondern von Teilen der Börsennews-Community als längerfristiger Megatrend. Starke Geschäftszahlen, steigende Gewinne und angehobene Prognosen untermauern diese Sichtweise.

Auch Meldungen von Unternehmen wie Lenovo, Nvidia und Speicherchip-Herstellern werden in den Diskussionen aufmerksam verfolgt. Positive Branchenmeldungen gelten vielen Nutzern als zusätzlicher Hinweis darauf, dass die Investitionen in KI-Rechenzentren vorerst hoch bleiben könnten. Hohe Analysten-Kursziele von im Schnitt mehr als 500 US-Dollar dienen den optimistischen Stimmen zudem als Argument für weiteres Kurspotenzial.

Doch die Börsennews-Community ist keineswegs uneingeschränkt euphorisch. Skeptische Stimmen verweisen zunehmend auf den steilen Kursanstieg. Das Chartbild wird dabei teilweise als „Fahnenstange“ bezeichnet – verbunden mit der Warnung, dass nach der starken Rally kurzfristig heftige Gewinnmitnahmen oder eine größere Korrektur folgen könnten.

Einige Community-Mitglieder berichten deshalb davon, Positionen zu reduzieren oder Teilgewinne zu realisieren. Gerade Anleger, die vorherige Konsolidierungsphasen durchgestanden haben, scheinen nach dem kräftigen Anstieg stärker über Gewinnsicherung nachzudenken.

Diskutiert werden außerdem mögliche zyklische Risiken ab 2027. Sollten weltweit neue Produktionskapazitäten für Halbleiter und Server auf den Markt kommen und das Angebot schneller wachsen als die Nachfrage, könnte der Preisdruck zunehmen. Die Stimmung in der Börsennews-Community bleibt damit insgesamt positiv – zugleich rücken nach der starken Dell-Rally Bewertung, Volatilität und das Risiko deutlicher Rücksetzer stärker in den Vordergrund.

Bn-Redaktion/sb
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter aufwärts?
Kurzfristig positionieren
WB1BD2
Ask: 6,92
Hebel: 7,30
mit moderatem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: WB1BD2. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
2 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
3 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
4 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
5 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
6 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
7 Übernahmekampf eskaliert: Wird die Commerzbank italienisch? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
E.ON mit robusten Zahlen: Aktie dennoch unter Druck. Wie schlimm …

13:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Tesla plant Solar-Megafabrik: 10 Milliarden!

13:17 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Lenovo: 54-Mrd.-KI-Aufträge sorgen für Kursfeuerwerk

13:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens-Aktie vor neuem Hoch: Jetzt noch kaufen?

12:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TKMS nach Zahlen: Was ist jetzt noch drin für die Rüstungsaktie?

12:01 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

RWE-Aktie vor neuem Schub? 68-Euro-Kursziel trifft auf …

11:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nach spektakulären Zahlen: Aktie brennt Kursfeuerwerk ab! …

10:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

PNE überrascht mit Ergebnissprung: Warum die Aktie jetzt besonders …

8:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer