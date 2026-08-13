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HSBC bleibt bei KI Aktien optimistisch

HSBC sieht KI Boom intakt Sektorrotation gilt nur als Gewinnmitnahme 13.08.2026, 19:33 Uhr Jetzt kommentieren: 0

HSBC bleibt bei KI Aktien optimistisch: HSBC sieht KI Boom intakt Sektorrotation gilt nur als Gewinnmitnahme
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© Foto von Kit Suman auf Unsplash
HSBC sieht in den jüngsten Turbulenzen bei KI Aktien keinen Vertrauensverlust. Die Bank wertet die Rotation innerhalb des Technologiesektors eher als normale Gewinnmitnahme und Repositionierung.
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HSBC Holdings 1.542,62 GBX +0,05 % TTMzero RT

Rotation statt Bruch im KI Narrativ

Trotz der jüngsten Schwankungen rund um KI Aktien bleibt HSBC grundsätzlich optimistisch. In ihrem August Investment Monthly betont die Bank, dass der KI Boom weiterhin intakt sei. Die jüngste Bewegung aus Halbleiterwerten heraus und hinein in Hyperscaler sowie Software Aktien bewertet HSBC nicht als Abkehr vom Thema, sondern als taktische Repositionierung.

Für Anleger ist diese Unterscheidung wichtig. Wenn Investoren nach starken Kursgewinnen Gewinne bei Chipwerten mitnehmen, bedeutet das nicht automatisch, dass sie nicht mehr an künstliche Intelligenz glauben. Vielmehr verschieben sie Kapital innerhalb des gleichen langfristigen Trends.

Hyperscaler und Software rücken stärker in den Fokus

Während Halbleiteraktien lange als direkte Gewinner des KI Booms galten, gewinnen nun auch andere Bereiche an Aufmerksamkeit. Hyperscaler wie große Cloud Anbieter investieren massiv in Rechenzentren, Infrastruktur und KI Dienste. Softwareunternehmen wiederum könnten profitieren, wenn künstliche Intelligenz stärker in Unternehmensprozesse integriert wird.

Damit wird der KI Trend breiter. Anleger schauen nicht mehr nur auf die Hersteller der leistungsstärksten Chips, sondern auch auf Unternehmen, die KI Anwendungen betreiben, verkaufen oder in bestehende Plattformen einbauen.

US Gewinnwachstum bleibt stark

HSBC erwartet für 2026 ein US Gewinnwachstum von 24 Prozent im Jahresvergleich. Das stützt die positive Einschätzung für den Aktienmarkt. Solange Unternehmensgewinne deutlich steigen, kann das höhere Bewertungen rechtfertigen und Rückschläge abfedern.

Besonders wichtig bleibt dabei, ob die hohen Investitionen in KI Infrastruktur auch zu echten Erträgen führen. Anleger achten zunehmend darauf, ob sich die milliardenschweren Ausgaben in Cloud, Rechenzentren und Software langfristig auszahlen.

Geopolitik bleibt ein Risiko

Neben dem KI Thema verweist HSBC auch auf geopolitische Risiken. Handelskonflikte, Spannungen zwischen großen Wirtschaftsräumen und politische Unsicherheiten können die Märkte jederzeit belasten. Auch die wirtschaftspolitische Agenda des neuen britischen Premierministers Andy Burnham wird im Bericht als Faktor eingeordnet. HSBC sieht die jüngsten Bewegungen bei KI Aktien nicht als Ende des Booms, sondern als Gewinnmitnahme und Umschichtung innerhalb eines weiter starken Trends. Der Fokus verschiebt sich von Halbleitern stärker zu Hyperscalern und Software. Für Anleger bleibt KI damit ein zentrales Thema, allerdings mit steigenden Anforderungen an Bewertung, Gewinnwachstum und tatsächliche Erträge.

Bn-Redaktion/jh
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