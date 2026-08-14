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RWE nach Zahlen

Aktie bereitet Mega-Kaufsignal vor 14.08.2026, 08:29 Uhr Jetzt kommentieren: 0

RWE nach Zahlen: Aktie bereitet Mega-Kaufsignal vor
AI MODIFIED
© Bild von Tom auf Pixabay
Haben die RWE-Zahlen den Startschuss für eine kräftige Kursrallye gegeben? Die erste Reaktion auf das gestern veröffentlichte Zahlenwerk lässt es zumindest vermuten. Der Versorger präsentierte überraschend starke Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026. In Kombination mit der spannenden Charttechnik liegt eine explosive Konstellation vor.
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Name Aktuell Diff. Börse
RWE 57,72 EUR -2,58 % TTMzero RT

RWE - Aktie mit exzellenten Daten

Schauen wir uns das Zahlenwerk einmal genauer an, das gestern die Börse so verzückte. Wir betrachten die Zahlen auf Halbjahresbasis. RWE gab das bereinigte EBITDA für die ersten sechs Monate mit 3,011 Mrd. Euro an, nach 2,092 Mrd. Euro in den ersten sechs Monaten 2025. RWE vermeldete für das 1. Halbjahr 2026 ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,785 Mrd. Euro. Auch in diesem Punkt kam es im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 zu einer deutlichen Steigerung. Damals wies RWE ein bereinigtes EBIT in Höhe von 1,084 Mrd. Euro aus. Das bereinigte Nettoergebnis wurde für das 1. Halbjahr 2026 mit 1,257 Mrd. Euro vermeldet, nach 0,792 Mrd. Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das EPS legte somit von 1,08 Euro auf nun 1,77 Euro zu.

Die starke Geschäftsentwicklung im 1. Halbjahr veranlasste RWE, die Prognose für das Gesamtjahr kräftig nach oben zu schrauben. Das Unternehmen erwartet nunmehr ein bereinigtes EBITDA in einer Spanne von 5,750 Mrd. Euro bis 6,350 Mrd. Euro, nach zuvor 5,200 Mrd. Euro bis 5,800 Mrd. Euro. Das bereinigte Nettoergebnis wird nun zwischen 1,950 Mrd. Euro bis 2,450 Mrd. Euro liegend prognostiziert. Zuvor lag die Erwartung bei 1,550 Mrd. Euro bis 2,050 Mrd. Euro.

Chartanalyse

Aktie bereitet Mega-Kaufsignal vor

Der obere Chart der RWE-Aktie (WKN: 703712 | ISIN: DE0007037129 | Ticker-Symbol: RWE) verdeutlicht die extrem spannende und wohl auch explosive Konstellation. Mit der Ausbildung des markanten April-Hochs trat die Aktie in eine Seitwärtskonsolidierung ein. Relativ schnell kristallisierte sich dabei der Kursbereich um 55 Euro als tragfähige Unterstützung heraus. Zwar ging es ein ums andere Mal leicht darunter, doch im Großen und Ganzen hielt die Zone dem Druck stand. Mit den Zahlen im Rücken drehte die RWE-Aktie nun mit Schwung nach oben. Die Aufgabenstellung ist damit klar definiert: Die Aktie muss über den Widerstandsbereich 60 Euro / 62 Euro, um die Tür auf der Oberseite in Richtung 70 Euro aufzustoßen. Die 55 Euro haben zentrale Bedeutung als Unterstützung. Sollte es hingegen unter die 50 Euro gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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