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Applied Materials mit starken Zahlen

Aktie zerbricht an hohen Erwartungen – nun wird’s bitter! 15.08.2026, 10:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Applied Materials mit starken Zahlen: Aktie zerbricht an hohen Erwartungen – nun wird’s bitter!
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© Boersennews (dieses Bild wurde mit KI erstellt)
Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden mit einer großen Anspannung erwartet. Die Aktie notiert trotz zurückliegender Korrektur noch immer auf einem exponierten Kursniveau. Entsprechend hoch waren die Erwartungen an das Zahlenwerk für das 3. Quartal des Geschäftsjahres 2026. Dass es einen Unterschied zwischen den öffentlichen Prognosen und den insgeheimen Erwartungen gibt, musste nun auch Applied Materials feststellen. Die starken Zahlen und der starke Ausblick wurden übertroffen, dennoch reichte das nicht aus.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Applied Materials 439,88 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Applied Materials mit exzellenten Q3-Daten

Der Anbieter für Fertigungsanlagen für die Halbleiterproduktion legte am Donnerstag (13. August, nach US-Handelsschluss) die Ergebnisse für das 3. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 26. Juli 2026) des Fiskaljahres 2026 vor.

Applied Materials vermeldete für den aktuellen Berichtszeitraum einen Umsatz in Höhe von 9,115 Mrd. US-Dollar. Das ist im Vergleich zum 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 ein satter Anstieg Plus von 25 Prozent. Dem Unternehmen gelang es damit, das Umsatzwachstum deutlich auszuweiten. Zum Vergleich: Von Q2 / 2025 auf Q2 / 2026 betrug das Umsatzwachstum „lediglich“ 11 Prozent. Der Technologiekonzern vermeldete zudem für das 3. Quartal 2026 einen Gewinn (GAAP) in Höhe von 2,538 Mrd. US-Dollar (entspricht earnings per share (EPS) in Höhe von 3,17 US-Dollar). Im Vorjahreszeitraum belief sich der Gewinn auf 1,779 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 2,22 US-Dollar). In diesem Ausmaß (+43 Prozent) wurde der Gewinnanstieg nicht erwartet. Um Sondereffekte bereinigt gab Applied Materials den Gewinn (non-GAAP) mit 2,795 Mrd. US-Dollar (entspricht EPS in Höhe von 3,50 US-Dollar) an. Im 3. Quartal des Fiskaljahres 2025 veröffentlichte das Unternehmen einen bereinigten Gewinn in Höhe von 1,989 Mrd. US-Dollar bzw. ein EPS in Höhe von 2,48 US-Dollar.

Chartanalyse zur Aktie

Ausblick auf das laufende Quartal überzeugt

Auch in puncto Ausblick ließ Applied Materials keine Zweifel aufkommen und erwartet für das aktuelle Quartal einen Umsatz in Höhe 10,250 Mrd. US-Dollar +/- 500 Mio. US-Dollar sowie ein EPS (non-GAAP) in Höhe von 4,02 US-Dollar +/- 0,20 US-Dollar.

Aktie zerbricht an hohen Erwartungen – nun wird’s bitter!

Die starken Zahlen und der starke Ausblick fanden nicht den erhofften Anklang – man hatte offenkundig mehr erwartet. Die Aktie (WKN: 865177 | ISIN: US0382221051 | Ticker-Symbol: AP2) geriet unter Druck. Aktuell steht der eminent wichtige Unterstützungsbereich von 500 US-Dollar im Feuer. Sollte er unterschritten werden, könnte es für die Aktie rasch auf 435 US-Dollar / 400 US-Dollar gehen. Hingegen würde ein Vorstoß über die 560 US-Dollar Entspannung bringen.

Bn-Redaktion/mt
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