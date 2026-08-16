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DAX - Ausblick auf die neue Handelswoche

Allianz – Aktie zündet Turbo. Geht’s nun auf 500 Euro? 16.08.2026, 09:37 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie zündet Turbo.  Geht’s nun auf 500 Euro?
AI MODIFIED
© Bild: Boersenenws / SB
Nach einer furiosen Handelswoche blickt der deutsche Leitindex gespannt auf die nächsten Handelstage. Die neue Handelswoche wird es in sich haben. Mit dem starken Wochenausklang am Freitag konnte sich der DAX aber eine gute Ausgangslage erkämpfen. Nun gilt es, die guten Vorgaben in neue Kursgewinne umzumünzen und die Rekordjagd weiter zu forcieren. Die Anziehungskraft der Marke von 27.000 Punkten nimmt stetig zu.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Allianz 442,35 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

In den nächsten Handelstagen werden zahlreiche eminent wichtige Termine veröffentlicht. Gleich der Wochenauftakt hat es in sich, werden doch zahlreiche chinesische Konjunkturdaten veröffentlicht. Vor allem die frischen Daten zur Industrieproduktion und zu den Einzelhandelsumsätzen dürften Beachtung finden. Aus deutscher Sicht wird es dann am kommenden Dienstag (18. August) mit der Veröffentlichung der ZEW-Daten interessant. Nicht minder spannend dürfte der Mittwoch werden. In den USA werden viele Daten veröffentlicht. Zudem dürfte das Protokoll der letzten FOMC-Sitzung vom 28. Juli / 29. Juli große Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Kurzum. Dem DAX winken in der neuen Handelswoche neue Rekorde. Es wird allerdings kein Selbstläufer für den deutschen Aktienindex. Nach der Aufwärtsbewegung in den letzten Wochen ist der Index überkauft. Mit Gewinnmitnahmen muss jederzeit gerechnet werden. Im besten Fall bleiben diese auf die Marke von 26.000 Punkten begrenzt.

Aktienchartanalyse

Allianz Aktie zündet Turbo.  Geht’s nun auf 500 Euro?

Die Allianz-Aktie (Allianz-Aktie (WKN: 840400 | ISIN: DE0008404005 | Ticker-Symbol: ALV) geriet nach der Zahlenveröffentlichung etwas unter Druck. Wir thematisierten die Zahlen für das 2. Quartal 2026 und die Kursreaktion der Aktie im Kommentar vom 08. August.

Der Kursrücksetzer nach den Zahlen war nicht von allzu langer Dauer. Die Allianz-Aktie fing sich rasch und kehrte über die wichtige Marke von 440 Euro zurück. Nun muss es darum gehen, die Rückeroberung der 440 Euro zu manifestieren. Im besten Fall setzt sich die Aktie hierzu in Richtung 450 Euro ab. Je weiter die Aktie steigt, desto größer wird die Anziehungskraft der psychologisch wichtigen Marke von 500 Euro. Um das Momentum nicht zu gefährden, darf es nicht unter die 420 Euro gehen. Anderenfalls müsste über eine obere Trendwende diskutiert werden.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“. Das Kursziel für die Aktie hoben sie von 450 Euro auf 465 Euro an.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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