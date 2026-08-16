Anzeige
+++Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe.: Sie kaufen die Lieferkette. Sie kaufen die Lieferkette.+++
NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
Betriebsrat kritisiert Siemens Abspaltung

Siemens Aktie im Schatten 16.08.2026, 15:44 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Betriebsrat kritisiert Siemens Abspaltung: Siemens Aktie im Schatten
AI MODIFIED
© Bild von Siemens AG, Munich/Berlin
Siemens steht wegen früherer Abspaltungen wieder in der Diskussion. Gesamtbetriebsratschef Bäumler kritisiert vor allem die Trennung von Siemens Energy und sieht darin rückblickend einen strategischen Fehler.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Siemens 283,85 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz
Siemens Energy 160,62 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Kritik am früheren Kaeser Kurs

Bei Siemens sorgt die Abspaltungspolitik unter dem früheren Vorstandschef Joe Kaeser erneut für Debatten. Gesamtbetriebsratschef Bäumler bezeichnet die Trennung von Siemens Energy rückblickend als strategischen Fehler. Die Energiesparte habe sich hervorragend entwickelt und fehle dem Mutterkonzern heute.

Für Anleger ist diese Kritik deshalb interessant, weil Siemens Energy inzwischen eine starke Rolle an der Börse spielt. Während Siemens selbst auf Digitalisierung, Automatisierung und Software setzt, profitiert Siemens Energy von Energiewende, Stromnetzausbau und hoher Nachfrage nach Energieinfrastruktur. Genau diese Dynamik hätte dem Siemens Konzern aus Sicht der Kritiker heute zusätzlichen Rückenwind geben können.

Siemens Energy als verpasster Werttreiber

Die frühere Energiesparte war lange ein komplexer und schwankungsanfälliger Teil des Konzerns. Nach der Abspaltung konnte Siemens sein Profil stärker auf Industrie, Digitalisierung und margenstärkere Technologiebereiche ausrichten. Aus heutiger Sicht wirkt der Schritt jedoch weniger eindeutig, weil Siemens Energy am Kapitalmarkt stark an Bedeutung gewonnen hat.

Die Kritik des Betriebsrats zielt daher auf die Frage, ob Siemens zu viel industrielles Zukunftspotenzial abgegeben hat. Gerade Energieinfrastruktur, Netze und Elektrifizierung gehören heute zu den großen Wachstumsthemen. Wenn diese Bereiche nicht mehr im Konzern sind, fehlt ein direkter Hebel auf diesen Trend.

Busch setzt auf digitalen Eigenwert

Unter CEO Roland Busch verfolgt Siemens einen anderen Weg. Der Konzern will seinen Eigenwert vor allem durch Digitalisierung, Automatisierung und KI Integration steigern. Siemens positioniert sich stärker als Technologieunternehmen für Industrieprozesse, intelligente Fabriken, Softwarelösungen und vernetzte Infrastruktur.

Diese Strategie kann langfristig attraktiv sein, muss aber am Markt immer wieder beweisen, dass sie genügend Wachstum und Profitabilität liefert. Die starke Entwicklung von Siemens Energy erhöht dabei indirekt den Vergleichsdruck. Die Siemens Aktie steht im Schatten der starken Entwicklung von Siemens Energy. Die Kritik des Betriebsrats zeigt, dass frühere Abspaltungen heute neu bewertet werden. Siemens bleibt strategisch stark aufgestellt, doch die ehemalige Energiesparte hätte dem Konzern in der aktuellen Marktphase zusätzlichen Rückenwind geben können. Entscheidend wird sein, ob Roland Busch mit Digitalisierung und KI genug Eigenwert schafft, um diesen Verlust auszugleichen.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
UP79Z3
Ask: 1,36
Hebel: 20,87
mit starkem Hebel
UQ7GB1
Ask: 5,50
Hebel: 5,16
mit kleinem Hebel
Smartbroker
UBS
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: UP79Z3 UQ7GB1. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
2 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
3 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
4 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
5 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
6 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
7 Ölpreise fallen deutlich - Fortschritte zwischen USA und Iran belasten Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Tesla Standort Grünheide rückt erneut in den Fokus: Tesla Aktie im…

15:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

TUI nach den Zahlen: Aktie steuert auf Kursdebakel zu

9:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX - Ausblick auf die neue Handelswoche: Allianz – Aktie zündet …

9:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Dritter Tanker angegriffen: Droht Öl jetzt der nächste Preissprung…

Gestern 15:33 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Gold steigt, Aktien steigen: Warum die Märkte plötzlich beides …

Gestern 14:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Applied Materials mit starken Zahlen: Aktie zerbricht an hohen …

Gestern 10:37 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Furioses Wochenfinale! SAP treibt DAX-Rallye an – Steigt die …

Gestern 10:28 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Paramount-Warner-Deal: Anleger setzen plötzlich auf die Einigung

Freitag 15:52 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer