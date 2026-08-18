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Rheinmetall vor der Entscheidung

Gelingt der Aktie jetzt die Trendwende? 18.08.2026, 07:34 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Rheinmetall vor der Entscheidung: Gelingt der Aktie jetzt die Trendwende?
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© Bild: istockphoto.com/Markus Volk
Bahnt sich bei Rheinmetall das Ende der langwierigen Korrektur an? Die Aktie des Rüstungskonzerns machte zuletzt aus charttechnischer Sicht vielversprechende Fortschritte. Der Versuch, die untere Trendwende zu vollziehen, nimmt Form an. Die nächsten Tage werden vor diesem Hintergrund nun aber entscheidend.
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Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.221,80 EUR +0,53 % Gettex

Rheinmetall nach Zahlen nur kurz unter Druck

Die Zahlen des Düsseldorfer Rüstungskonzerns wurden von den Marktakteuren mit Zurückhaltung aufgenommen. Wir berichteten im Kommentar vom 10. August ausführlich über die Finanzergebnisse zum 2. Quartal 2026 respektive zum 1. Halbjahr 2026. Zu den Punkten, die weniger gut ankamen, gehörte unter anderem der operative free cash flow, der negativ ausfiel und sich im 1. Halbjahr 2026 auf -1,660 Mrd. Euro belief, nach -0,644 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025. Die Anpassung der Jahresprognose infolge Rückschlags um die Fregatte F126 hob auch nicht gerade die Stimmung.

Der Kursrücksetzer nach der Zahlenveröffentlichung blieb zumindest begrenzt. Die wichtige Unterstützungszone 1.140 Euro / 1.120 Euro wurde von der Aktie verteidigt. Damit blieb die Chance, eine Bodenbildung zu vollziehen, erhalten.

Chartanalyse

Aus charttechnischer Sicht liegt eine spannende Konstellation vor. Im Bereich von 930 Euro bildete sich ein Doppelboden aus, der durch den Ausbruch über die 1.140 Euro Relevanz erlangte. Der Aktie gelang es quasi gleichzeitig, den bis dato gültigen Abwärtstrends (rot dargestellt) aufzubrechen. Das damit einhergehende Kaufsignal entfaltete seine Wirkung. Dennoch stehen der Rüstungsaktie nunmehr die nächsten Bewährungsproben ins Haus. Rheinmetall muss über die Widerstände bei 1.240 Euro und 1.320 Euro, um sich damit den Weg in Richtung 1.470 Euro zu bahnen. Dort verläuft aktuell auch die wichtige 200-Tage-Linie. Um von einer erfolgreichen Trendwende zu sprechen, muss der Kurs die 200-Tage-Linie bullisch kreuzen. Anders formuliert: Die Aktie muss über den Widerstand von 1.470 Euro.

Das sagen Analysten

Die ganz große Euphorie herrscht aktuell nicht unter den Analysten. So bestätigten die Analysten von JPMorgan ihr Votum „neutral“ und das Kursziel von 1.350 Euro. Die Analysten von Jefferies vergeben ein „buy“ für die Rheinmetall-Aktie. Das Kursziel passten sie von 1.300 Euro auf 1.350 Euro an.

Zusammenfassung

Die Rheinmetall-Aktie (WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM) steht vor einer Weichenstellung. Ein Ausbruch über die 1.240 Euro würde die Bodenbildung weiter voranbringen und Kursziele bei 1.340 Euro und 1.470 Euro aktivieren. Rücksetzer sollten im besten auf 1.140 Euro begrenzt bleiben. Darunter sollte es tunlichst nicht gehen.

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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