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Zauber der Zahlen bereits verflogen. Nun wird’s bitter 17.08.2026, 14:23 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Amazon: Zauber der Zahlen bereits verflogen. Nun wird’s bitter
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© Foto von Brett Jordan auf Unsplash
Amazon legte Ende Juli, genauer gesagt am 30. Juli die Finanzergebnisse für das 2. Quartal 2026 vor. In einer ersten Reaktion ging es damals für die Aktie kräftig nach oben. Mittlerweile sind ein paar Handelstage ins Land gegangen und der aufgewirbelte Staub hat sich gelegt. Gewinnmitnahmen prägten die letzten Tage. Der Zauber der Zahlen scheint endgültig verflogen. Aus charttechnischer Sicht könnte es sogar bitter werden.
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Amazon - Zauber der Zahlen bereits verflogen. Nun wird’s bitter

Wir berichteten im Kommentar vom 31. Juli über die damals frischen Quartalszahlen von Amazon. Die betreffende Kommentierung überschrieben wir mit „Aktie startet durch – fallen jetzt die 300 US-Dollar?“. Die Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) wies damals ein unfassbares Momentum auf und pulverisierte die damaligen Widerstände bei 258,5 US-Dollar und 280 US-Dollar. Die Marke von 300 US-Dollar geriet jedoch nicht in Gefahr. Noch vor dem Erreichen der 290 US-Dollar setzten Gewinnmitnahmen ein. 

Amazon Aktienchart

Der Markt honorierte nicht zuletzt das starke Umsatzwachstum des Technologiekonzerns. Vor allem die Cloud-Sparte AWS tat sich hier hervor. Das starke Gewinnwachstum im 2. Quartal und ein robuster Ausblick rundeten das Zahlenwerk ab. Der Q2-Bericht hatte allerdings auch einen Makel. Die enormen Investitionen bzw. Ausgaben gingen zu Lasten des free cash flows. So ging der free cash flow (TTM zum Stichtag 30. Juni 2026) deutlich auf -7,604 Mrd. US-Dollar zurück, nach +18,184 Mrd. US-Dollar zum Stichtag 30. Juni 2025. 

Blicken wir auf die charttechnische Konstellation. Dass die gewaltige Zwischenrallye Gewinnmitnahmen provozierte, sollte nicht überraschen. Mit dem Rücksetzer unter die 280 US-Dollar und dem vergeblichen Versuch, den Widerstand zurückzuerobern, wurde jedoch bereits charttechnisches Porzellan zerschlagen. Im Fokus steht nunmehr der wichtige Unterstützungsbereich um 258,5 US-Dollar. Sollte Amazon darunter abtauchen, ist aus charttechnischer Sicht Vorsicht geboten. In diesem Fall könnte es für die Aktie sogar auf 230 US-Dollar / 225 US-Dollar gehen. Um die Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, muss Amazon über die 290 US-Dollar bzw. 300 US-Dollar laufen. 

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bleiben optimistisch. Sie bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für Amazon. Das Kursziel sehen sie bei 330 US-Dollar. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“. Das Kursziel hoben sie von 305 US-Dollar auf 318 US-Dollar an.

Bn-Redaktion/mt
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