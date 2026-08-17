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Madison Air übernimmt EBM-Papst

Eine Hürde bleibt 17.08.2026, 16:22 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Madison Air übernimmt EBM-Papst: Eine Hürde bleibt
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© Foto von Ronan Furuta auf Unsplash
EBM-Papst steht vor einem der größten Einschnitte seiner Unternehmensgeschichte: Der Ventilatorenspezialist soll an den US-Konzern Madison Air verkauft werden. Der Nettoverkaufspreis liegt bei 4,775 Milliarden Euro, bewertet wird das deutsche Familienunternehmen mit 5,1 Milliarden Euro. Bevor die Übernahme abgeschlossen werden kann, müssen allerdings noch die zuständigen Behörden zustimmen.
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Name Aktuell Diff. Börse
Madison Air Solutions Registered (A) 25,88 EUR -4,34 % Quotrix Düsseldorf

Das Familienunternehmen EBM-Papst geht nach dem geplanten Verkauf an den börsennotierten US-Konzern Madison Air. Die bisherigen Gesellschafterfamilien scheiden mit dem Abschluss der Transaktion aus. Der Hauptsitz von EBM-Papst bleibt jedoch in Mulfingen. Mit dem Käufer besteht bereits eine langjährige Geschäftsbeziehung, denn Madison Air ist seit Jahren Kunde des deutschen Ventilatorenspezialisten. Der Vollzug des Geschäfts wird Ende des Jahres erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen.

Besserer Zugang zum US-Markt

EBM-Papst-Chef Klaus Geißdörfer sieht in der Verbindung vor allem zusätzliche Wachstumsmöglichkeiten. Das große Potenzial für die Weiterentwicklung der Gruppe sei noch nicht ausgeschöpft. „Wir werden auch von einem besseren Zugang zum US-Markt profitieren.“ Madison Air sei in Europa und Asien bislang fast nicht vertreten, während EBM-Papst dort gut positioniert sei. Dadurch ergänzten sich beide Unternehmen. Auch das zunehmend wichtige Servicegeschäft soll mit Unterstützung des neuen Partners ausgebaut werden.

Rechenzentren treiben das Geschäft

Zuletzt hatte Geißdörfer insbesondere das Geschäft mit Rechenzentren deutlich ausgebaut, deren Technik leistungsfähige Kühlsysteme benötigt. Madison Air ist selbst auf Belüftungs-, Filtrations- und Kühlsysteme spezialisiert. Die Gesellschafterfamilien sehen deshalb große gemeinsame Perspektiven bei Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Madison-Air-Chefin Jill Wyant erklärte: „Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auf dem bereits starken Fundament aufbauen können.“ Der US-Konzern beschäftigt weltweit 9.000 Mitarbeiter.

Umsatz soll weiter deutlich steigen

Madison Air erzielte zuletzt einen Umsatz von 3,5 Milliarden Dollar, umgerechnet rund 3,05 Milliarden Euro. EBM-Papst beschäftigt weltweit mehr als 13.000 Menschen, davon 5.800 in Deutschland. Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende März endete, erhöhte sich der Umsatz um sechs Prozent auf rund 2,24 Milliarden Euro. Im Kerngeschäft lag das Wachstum trotz des Rückzugs aus mehreren Geschäftsfeldern bei zwölf Prozent.

EBM-Papst erwartet weiteres Wachstum

Für das laufende Geschäftsjahr rechnet EBM-Papst in den fortgeführten Geschäftsbereichen mit einem Umsatzwachstum von mehr als zehn Prozent. Angaben zum Gewinn veröffentlicht das Unternehmen nicht. Die Madison Air Solutions Registered (A) Aktie wurde zuletzt mit 25,68 EUR bei einem Minus von 5,08 % ausgewiesen. Die Marktkapitalisierung lag bei 4,5 Mrd. EUR, das KGV bei 28,77. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,108 USD, umgerechnet ungefähr 0,97 Euro.

Bn-Redaktion/ar
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