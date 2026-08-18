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Heidelberger Druckmaschinen

Neuer Finanzchef mit großer Aufgabe 18.08.2026, 15:07 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Vorstand
AI MODIFIED
© Foto von Benjamin Child auf Unsplash
Bei Heidelberger Druckmaschinen steht ein Wechsel im Vorstand bevor – und die Aktie reagiert zunächst verhalten. Christoph Burkhard übernimmt ab Oktober das Amt des Finanzvorstands und soll den Konzern insbesondere bei Cashflow, Finanzierung und der Positionierung am Kapitalmarkt unterstützen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heidelberger Druckmaschinen 1,421 EUR -0,77 % Lang & Schwarz

Neuer Finanzchef mit Erfahrung im Maschinenbau

Burkhard ist 62 Jahre alt und kommt vom Baumaschinenhersteller Wacker Neuson, wo er bislang als Finanzchef tätig war. Zuvor verantwortete er die Finanzen beim Windkraftkonzern Nordex.

Damit bringt der neue Finanzvorstand umfangreiche Erfahrung aus börsennotierten Industrieunternehmen mit. Für Heidelberger Druckmaschinen dürfte vor allem seine Expertise bei Finanzierung und Investor Relations interessant sein.

Cashflow rückt in den Mittelpunkt

Der Wechsel fällt in eine wichtige Phase für den Konzern. Heidelberger Druckmaschinen arbeitet daran, sich stärker als diversifizierter Technologiekonzern aufzustellen. Neben dem klassischen Druckmaschinengeschäft gewinnen unter anderem Verpackung, Software und Automatisierung an Bedeutung.

Burkhard soll dabei helfen, die finanzielle Entwicklung weiter zu stärken. Ein besonderer Fokus liegt auf einer nachhaltigen Cashflow-Generierung und einer besseren Wahrnehmung am Kapitalmarkt.

Aktie reagiert zunächst verhalten

Die Börse nahm die Personalie zunächst eher zurückhaltend auf. Die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie notierte zeitweise bei rund 1,40 Euro und damit leicht im Minus.

Ob der neue Finanzchef langfristig für neue Impulse sorgen kann, wird sich vor allem daran zeigen, ob es ihm gelingt, die finanzielle Stabilität zu verbessern und den laufenden Konzernumbau erfolgreich zu begleiten.

Bn-Redaktion/js
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