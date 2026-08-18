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1,4 Billionen Dollar im Risiko

Dieser Prozess könnte Facebook und Instagram grundlegend verändern 18.08.2026, 17:51 Uhr Jetzt kommentieren: 0

1,4 Billionen Dollar im Risiko: Dieser Prozess könnte Facebook und Instagram grundlegend verändern
AI MODIFIED
© Foto von Julio Lopez
Meta steht wegen Facebook und Instagram vor einem Verfahren mit potenziell weitreichenden Folgen. Mehrere US-Bundesstaaten werfen dem Konzern vor, Minderjährige durch bestimmte Plattformfunktionen gezielt möglichst lange zu binden und Kinderdaten unzulässig verarbeitet zu haben. Im Extremfall stehen theoretisch Sanktionen von bis zu 1,4 Billionen Dollar, umgerechnet rund 1,18 Billionen Euro, und tiefgreifende Eingriffe in das Geschäftsmodell im Raum.
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Meta Platforms (A) 478,90 EUR -2,54 % L&S Exchange

Vier Bundesstaaten führen das Verfahren

Kalifornien, Colorado, Kentucky und New Jersey treiben das aktuelle Verfahren gegen Meta voran. Insgesamt hatten 29 Bundesstaaten den Konzern bereits 2023 verklagt, weitere Fälle sollen später verhandelt werden. Im Mittelpunkt stehen Vorwürfe des unlauteren Wettbewerbs sowie mögliche Verletzungen der Privatsphäre von Kindern. Anders als bei früheren Streitigkeiten über einzelne Inhalte richtet sich der Angriff direkt gegen das Produktdesign von Facebook und Instagram.

Funktionen für Jugendliche im Fokus

Die Kläger werfen Meta vor, Funktionen eingesetzt zu haben, die Kinder und Jugendliche möglichst lange auf den Plattformen halten. Gefordert werden unter anderem strengere Alterskontrollen, Einschränkungen bestimmter Tracking-Methoden und mögliche Änderungen am „Infinite Scroll“. Auch die Löschung von KI-Algorithmen, die mit Kinderdaten trainiert wurden, steht im Raum. Meta weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet die finanziellen Forderungen als maßlos unverhältnismäßig.

Theoretisch 1,4 Billionen Dollar Strafe

Nach Unternehmensangaben könnten sich die Sanktionen im Extremfall auf bis zu 1,4 Billionen Dollar belaufen, umgerechnet rund 1,18 Billionen Euro. Die Summe ergibt sich aus den maximal möglichen Strafen je minderjährigem Nutzer und Tag. Rechtsexperten halten eine tatsächliche Belastung in dieser Größenordnung jedoch für äußerst unwahrscheinlich. Dennoch würde bereits ein Bruchteil davon Meta finanziell und strategisch erheblich treffen.

Zuckerberg und Mosseri als Zeugen

Im Verfahren werden Mark Zuckerberg und Instagram-Chef Adam Mosseri als Zeugen erwartet. Auch frühere Meta-Mitarbeiter könnten aussagen, während interne Dokumente öffentlich werden könnten. In solchen Unterlagen hatten Mitarbeiter bereits die Aussage „Instagram ist eine Droge!“ festgehalten. Meta musste in diesem Jahr zudem bereits rund eine Milliarde Dollar, umgerechnet ungefähr 844 Millionen Euro, an Strafzahlungen leisten.

Urteil könnte Geschäftsmodell treffen

In New Mexico kamen Anfang August zu einer Zivilstrafe von 375 Millionen Dollar, umgerechnet rund 317 Millionen Euro, weitere 567 Millionen Dollar, umgerechnet rund 479 Millionen Euro, hinzu. Insgesamt entspricht das 942 Millionen Dollar oder ungefähr 795 Millionen Euro. Neben finanziellen Sanktionen drohen Meta vor allem verpflichtende Produktänderungen bei Facebook und Instagram. Die Meta Platforms (A) Aktie notiert bei 478,15 EUR, die Marktkapitalisierung beträgt 1.053,3 Mrd. EUR, die Dividendenrendite 0,36 % und das KGV 17,87.

Bn-Redaktion/ar
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