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Deutz

Steht die Aktie vor weiteren Kursgewinnen? 19.08.2026, 09:27 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Deutz: Steht die Aktie vor weiteren Kursgewinnen?
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© Foto von Jeton Bajrami auf Unsplash (Symbolbild)
Dem Hersteller von Motoren und Antriebssystemen ist es in den letzten Wochen und Monaten gelungen, einen starken Newsflow zu kreieren. Starke Q1-Daten und der geplante Zukauf der Flensburger Fahrzeugbau GmbH sorgten für Aufmerksamkeit. Ein starkes Zahlenwerk für das 2. Quartal 2026 sollte für weiteren Schwung sorgen. Und auch in diesem Punkt lieferte Deutz durchaus ab.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutz 10,11 EUR -0,64 % Lang & Schwarz

Deutz mit starken Halbjahreszahlen

Deutz verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 Auftragseingänge in einem Volumen von 1,331 Mrd. Euro. Das ist im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 ein Plus von über 28 Prozent. Der Umsatz entwickelte sich im 1. Halbjahr ebenfalls prächtig und wurde mit 1,115 Mrd. Euro vermeldet; ein Plus von 10,7 Prozent. Das EBITDA vor Sondereinflüssen wurde im Jahresvergleich von 95,6 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025 auf nunmehr 122,7 Mio. Euro gesteigert – ein Anstieg von über 28 Prozent. Das Unternehmen verzeichnete im aktuellen Berichtszeitraum ein EBIT in Höhe von 50,9 Mio. Euro, nach 18,3 Mio. Euro im 1. Halbjahr 2025.

Deutz Aktienchart

Die Zahlen sorgten noch einmal für einen Kursanstieg in Richtung 11 Euro, doch der so wichtige Ausbruch über den Widerstandsbereich 11 Euro / 11,6 Euro blieb der Deutz-Aktie (WKN: 630500 | ISIN: DE0006305006 | Ticker-Symbol: DEZ) verwehrt, das markante Zwischenhoch bei 12,5 Euro blieb ungefährdet. Zuletzt machten der Aktie Gewinnmitnahmen zu schaffen. Aus bullischer Sicht wäre es ideal, wenn sich der aktuell zu beobachtende Rücksetzer oberhalb von 10 Euro abspielen würde. Sollte es für die Aktie darunter gehen, ist Vorsicht geboten. In diesem Fall müsste mit weiteren Abgaben in Richtung 8,6 Euro / 8 Euro gerechnet werden.  

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten der DZ Bank haben das Votum „kaufen“ für die Deutz-Aktie bestätigt. Den fairen Wert hoben die Analysten von 11,6 Euro auf 12,0 Euro an. Die Analysten von Warburg Research bestätigten ihre Einstufung „buy“ für die Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 13,2 Euro.

Zusammenfassung

Das Bundeskartellamt hat zwischenzeitlich die Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau GmbH durch Deutz genehmigt. Damit wurde eine wesentliche Genehmigungsklippe erfolgreich umschifft. Für die Aktie muss es nun zunächst darum gehen, den laufenden Rücksetzer eng zu begrenzen – im besten Fall auf 10 Euro. Um das Momentum zu reaktivieren, bedarf es eines Vorstoßes über die 11,6 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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