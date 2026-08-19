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Heidelberger Druckmaschinen

Aktie fällt nochmal um 4 % – Ist jetzt die Kaufchance? 19.08.2026, 11:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Aktienchart
AI MODIFIED
© Midjourney
Die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie steht am Mittwoch deutlich unter Druck. Das Papier verliert aktuell rund 4 Prozent und notiert bei 1,36 Euro. Bereits am Vortag hatte die Aktie nachgegeben. Damit setzt sich die kurzfristige Schwäche fort – gleichzeitig bleibt die längerfristige Entwicklung für Anleger durchaus interessant.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Heidelberger Druckmaschinen 1,386 EUR -2,19 % Tradegate

Aktie rutscht weiter ab

Auf Wochensicht hat die Aktie inzwischen deutlich nachgegeben. Auch auf Jahressicht steht weiterhin ein kräftiges Minus zu Buche. Im Vergleich dazu bewegt sich der SDAX heute nur leicht nach unten.

Der Rücksetzer fällt bei Heidelberger Druckmaschinen damit deutlich stärker aus als beim Gesamtmarkt. Für Anleger stellt sich entsprechend die Frage, ob sich nach der jüngsten Schwäche eine interessante Einstiegsmöglichkeit ergibt.

Quartalszahlen sorgen für Ernüchterung

Hinter dem Kursrückgang stehen vor allem die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen. Im ersten Quartal gingen Umsatz und Ergebnis zurück, auch der Auftragseingang entwickelte sich schwächer.

Gleichzeitig hält das Unternehmen an seinen Jahreszielen fest. Damit bleibt die Hoffnung bestehen, dass sich die operative Entwicklung im weiteren Jahresverlauf verbessert und die aktuelle Schwäche nur eine Übergangsphase darstellt.

Analysten sehen Potenzial

Für etwas Rückenwind sorgt die Einschätzung von Warburg Research. Das Analysehaus bestätigte seine Kaufempfehlung und sieht mit einem Kursziel von 1,80 Euro noch deutliches Potenzial gegenüber dem aktuellen Niveau.

Auch in der Anleger-Community wird der Rücksetzer teilweise als mögliche Kaufchance gesehen. Allerdings bleiben Risiken wie die schwächere Geschäftsentwicklung und die hohe Volatilität der Aktie bestehen.

Jetzt einsteigen?

Die Heidelberger-Druckmaschinen-Aktie ist nach dem jüngsten Rückgang wieder deutlich günstiger bewertet als noch vor einigen Monaten. Ob daraus tatsächlich eine nachhaltige Erholung entsteht, hängt jedoch entscheidend davon ab, ob der Konzern seine Jahresziele erreichen und die operative Dynamik wieder verbessern kann.

Bn-Redaktion/js
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