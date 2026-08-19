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Rheinmetall fällt

Aktie bleibt angeschlagen – was jetzt zählt 19.08.2026, 13:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Rheinmetall
AI MODIFIED
© Bild von fajriyan auf unsplash.com
Die Rheinmetall-Aktie steht am Mittwoch erneut unter Druck. Das Papier notiert aktuell bei rund 1.196 Euro und verliert damit gut ein Prozent. Damit gehört der Rüstungskonzern zu den schwächeren Werten im DAX.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Rheinmetall 1.180,00 EUR -2,49 % L&S Exchange

Aktie gibt nach

Nach einem freundlicheren Handelsauftakt drehte die Rheinmetall-Aktie ins Minus. Zwischenzeitlich fiel der Kurs bis auf rund 1.196 Euro. Der Rücksetzer kommt nach einigen besseren Handelstagen und zeigt, dass die Aktie weiterhin schwankungsanfällig bleibt.

Vom 52-Wochen-Hoch bei knapp 2.000 Euro ist das Papier inzwischen deutlich entfernt. Gleichzeitig liegt der aktuelle Kurs noch klar über dem Jahrestief von rund 900 Euro.

Umsatz wächst kräftig

Fundamental liefert Rheinmetall weiterhin starke Zahlen. Im jüngsten Quartal steigerte der Konzern seinen Umsatz deutlich auf 3,29 Milliarden Euro. Das entspricht einem Wachstum von mehr als 35 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Beim Gewinn je Aktie konnte Rheinmetall dagegen nicht an das Vorjahresquartal anknüpfen. Für das Gesamtjahr erwarten Analysten dennoch einen Gewinn je Aktie von rund 37 Euro.

Nächste Zahlen im November

Für Anleger richtet sich der Blick bereits auf die nächsten Geschäftszahlen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 wird Anfang November erwartet. Bis dahin dürfte vor allem die Frage entscheidend sein, ob Rheinmetall das starke Umsatzwachstum fortsetzen und die hohen Erwartungen des Marktes erfüllen kann. Trotz der aktuellen Kursschwäche bleibt die langfristige Rüstungsnachfrage ein wichtiger Faktor für den Konzern. Kurzfristig zeigt die Aktie jedoch weiterhin ein angeschlagenes Bild.

Bn-Redaktion/js
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