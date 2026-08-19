Anzeige
++++++ NurExone Biologic! Massiver Turnaround – jetzt die Rallye?! ++++++
NEU!
PortfolioPlus - Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
DAX unter Druck. Kippt die Rallye endgültig?

Infineon muss Federn lassen und provoziert nächsten Abverkauf 19.08.2026, 13:25 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX unter Druck. Kippt die Rallye endgültig? Infineon muss Federn lassen und provoziert nächsten Abverkauf
AI MODIFIED
© Bild von Martin Herfurt auf Pixabay / Infineon Technologies Hauptsitz
Diese Handelswoche hat es in sich. Nichts mehr als der Fortbestand der Sommerrallye scheint auf dem Spiel zu stehen. Dunkle Wolken zogen zuletzt über dem deutschen Leitindex auf, begleitet von Gewinnmitnahmen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Infineon Technologies 56,71 EUR -2,30 % Lang & Schwarz

Der DAX scheint seine Rekordjagd fürs Erste beendet zu haben. Aktuell konsolidiert er. Nach der furiosen Rallye der letzten Wochen kommt das nicht überraschend. Allerdings ist die aktuelle Situation nicht ohne Risiken. 

Die Gewinnmitnahmen nahmen Fahrt auf, nachdem die anziehenden Ölpreise die Anleiherenditen nach oben trieben. Vor allem zinssensitive Sektoren wie der Technologiebereich gerieten daraufhin ins Schwimmen. Dabei verzeichneten nicht zuletzt Aktien mit KI-Bezug einen knackigen Abverkauf. Das Thema Anstieg der Anleiherenditen könnte noch heute neue Nahrung bekommen, steht in den USA doch im weiteren Verlauf die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Sitzung des FOMC vom 28. Juli / 29. Juli an.

Kurzum: Für den DAX bricht eine entscheidende Phase an. Der Markt will offenkundig nach unten. Gelingt es dem Index dennoch, die wichtige Unterstützung von 26.000 Punkten zu verteidigen? Aus bullischer Sicht wäre es das Idealszenario. Ein Rücksetzer unter die 26.000 Punkte würde das Chartbild massiv eintrüben. Doch soweit ist es noch nicht. Der DAX hat unverändert die Chance, mit einem Ausbruch auf ein neues Hoch jenseits 26.570 Punkte die Rallye zu reaktivieren. 

Zu den DAX-Werten, die erheblich unter Druck gerieten, gehört die Aktie des deutschen Halbleiterkonzerns Infineon – nicht zuletzt schepperte es gestern. 

Infineon Technologies Aktienchart

Infineon muss Federn lassen und provoziert nächsten Abverkauf

Die Infineon-Aktie (WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004 | Ticker-Symbol: IFX) geriet im gestrigen Dienstagshandel massiv unter Druck. Der wichtige Kursbereich von 60 Euro wurde unterschritten. Das eröffnet der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 53,7 Euro. Hier liegt das markante Juli-Tief. Sollte dieses unterschritten werden, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 47 Euro zu rechnen. Auch eine Bewegung auf 40 Euro kann nicht kategorisch ausgeschlossen werden. 

Kurzum. Während der DAX noch die Möglichkeit hat, das Korrekturszenario abzubiegen, steckt die Infineon-Aktie bereits mittendrin. Hier geht es eher um Schadensbegrenzung. Im besten Fall halten die 53,8 Euro. Das wird allerdings kein Selbstläufer. Vielmehr muss mit einem Rücksetzer unter die 50 Euro gerechnet werden. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es eines Vorstoßes über die  65 Euro. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
BD37VL
Ask: 0,36
Hebel: 20,63
mit starkem Hebel
BD177V
Ask: 1,08
Hebel: 5,83
mit kleinem Hebel
Smartbroker
Vontobel
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: BD37VL BD177V. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Moderna vor dem Durchbruch: mRNA-Krebsimpfstoff lässt Aktie …

15:16 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Infineon-Aktie fällt erneut: Der Chip-Ausverkauf geht weiter

14:43 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Rheinmetall fällt: Aktie bleibt angeschlagen – was jetzt zählt

13:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Siemens Energy fällt 5 %: Die gute Nachricht geht fast unter

11:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Heidelberger Druckmaschinen: Aktie fällt nochmal um 4 % – Ist …

11:19 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Deutz: Steht die Aktie vor weiteren Kursgewinnen?

9:27 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Aixtron: Steht die Aktie bald bei 20 Euro?

8:38 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Nach Vorfällen an Flughäfen: Bundesregierung baut Drohnenabwehr …

Gestern 18:55 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer