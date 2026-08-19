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SAP vor neuem Kursschub?

Analysten bleiben bullish 19.08.2026, 16:41 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SAP vor neuem Kursschub? Analysten bleiben bullish
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© Bild von iStock.com/Victor Golmer
Die SAP-Aktie hat innerhalb von 30 Tagen rund 32 Prozent zugelegt, obwohl Berenberg das Kursziel von 215 auf 205 Euro gesenkt hat. Gleichzeitig bleiben die Analysten überwiegend optimistisch, während SAP mit Aktienrückkäufen und einem Cloud-Auftragsbestand von 22,9 Milliarden Euro zusätzliche positive Impulse liefert. Nach der starken Rallye signalisieren ein RSI von 73,1 und die enorme Spanne der Analystenkursziele jedoch auch erhöhte Unsicherheit vor den nächsten Geschäftszahlen im Oktober.
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Berenberg senkt Kursziel - doch Analysten bleiben überwiegend bullish

Die SAP-Aktie steht derzeit zwischen vorsichtiger werdenden Kurszielprognosen und gleichzeitig höheren Gewinnerwartungen. Während die Analysten von Berenberg am Freitag ihr Kursziel für den Softwarekonzern von 215 auf 205 Euro reduzierten, bestätigten sie ihre Einstufung "Buy". Ebenfalls am Freitag hob die Erste Group Bank ihre Gewinnschätzung für SAP für das laufende Jahr an. Damit senden die beiden Häuser unterschiedliche Signale zur weiteren Entwicklung des DAX-Konzerns.

An der Börse zeigt sich SAP bislang wenig beeindruckt. Am Mittwoch notiert die Aktie bei 183,70 Euro und damit 1,0 Prozent über dem Schlusskurs vom Dienstag von 181,90 Euro. Bemerkenswert ist vor allem die kurzfristige Entwicklung: Innerhalb der vergangenen 30 Tage legte das Papier um 32 Prozent zu.

Der starke Anstieg schlägt sich allerdings auch in technischen Kennzahlen nieder. Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, liegt bei 73,1 und signalisiert damit eine überkaufte Marktlage. Gleichzeitig beträgt die Volatilität auf Jahressicht rund 45 Prozent, womit die SAP-Aktie deutlich stärkere Schwankungen zeigt als in ruhigeren Marktphasen.

SAP kauft weiter zu: Mehr als fünf Millionen eigene Aktien eingesammelt

Neben den Einschätzungen der Analysten bleibt das laufende Aktienrückkaufprogramm ein wichtiger Faktor. Zwischen dem 3. und 7. August erwarb SAP rund 2,9 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 169,72 Euro.

Auch anschließend setzte der Softwarekonzern seine Käufe fort. In der Woche vom 10. bis 14. August kamen weitere 50.000 Aktien hinzu. Dabei wurden an jedem Handelstag jeweils 10.000 Papiere erworben.

Insgesamt summiert sich das aktuelle Rückkaufprogramm damit auf 5.128.529 Aktien. Aktienrückkäufe reduzieren grundsätzlich die Zahl der frei verfügbaren beziehungsweise ausstehenden Aktien und können dadurch Kennzahlen wie den Gewinn je Aktie beeinflussen. Gleichzeitig sorgt SAP mit seinen regelmäßigen Käufen selbst für zusätzliche Nachfrage nach den eigenen Papieren.

Von 131,30 bis 304,50 Euro: Analysten sind sich bei SAP keineswegs einig

Trotz der Kurszielsenkung von Berenberg fällt das Analystenbild insgesamt deutlich positiv aus. Nach den vorliegenden Einschätzungen bewerten 28 Analysten die SAP-Aktie mit "Strong Buy". Dabei stehen 24 Kaufempfehlungen vier Halten-Voten gegenüber. Eine Verkaufsempfehlung gibt es nicht.

Das durchschnittliche Kursziel beträgt 203,22 Euro. Verglichen mit einem Aktienkurs von rund 183,75 Euro entspricht dies rechnerisch einem Abstand von etwa 10,6 Prozent.

Hinter diesem Durchschnitt verbirgt sich allerdings eine außergewöhnlich große Bandbreite. Die einzelnen Kursziele reichen von 131,30 Euro bis hin zu 304,50 Euro. Diese Spanne verdeutlicht, wie unterschiedlich die Analysten insbesondere die Wachstumsperspektiven des Konzerns bewerten.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt dabei die zuletzt schwächere KI-Adoption bei Großkunden. Gerade die Frage, wie schnell Unternehmen neue KI-Funktionen in bestehende SAP-Systeme integrieren und daraus zusätzliche Erlöse entstehen können, beeinflusst die Erwartungen an das künftige Wachstum.

22,9 Milliarden Euro im Cloud-Auftragsbestand: Jetzt rückt der Oktober-Termin näher

Fundamental setzt SAP weiterhin stark auf sein Cloud-Geschäft. Im zweiten Quartal stieg der Cloud-Auftragsbestand um 27 Prozent auf 22,9 Milliarden Euro. Damit bleibt dieser Bereich ein zentraler Wachstumstreiber des Konzerns.

Ob SAP diese Dynamik auch im dritten Quartal aufrechterhalten kann, dürfte mit den nächsten Geschäftszahlen deutlicher werden. Der Konzern hat die Veröffentlichung für den 21. Oktober nach Börsenschluss angekündigt.

Bis dahin treffen mehrere Faktoren aufeinander: die kräftige 30-Tage-Rallye von 32 Prozent, ein RSI von 73,1, das fortgesetzte Aktienrückkaufprogramm, höhere Gewinnschätzungen einzelner Häuser und zugleich vorsichtigere Kursziele wie zuletzt bei Berenberg. Die breite Spanne der Analystenziele von 131,30 bis 304,50 Euro zeigt zudem, wie unterschiedlich die weitere Entwicklung von SAP derzeit eingeschätzt wird.

Bn-Redaktion/aw
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