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Goldpreis eskaliert – Der Beginn einer Mega-Rallye?

Im Schatten von Barrick und Newmont geht diese Aktie steil 20.08.2026, 09:59 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Goldpreis eskaliert – Der Beginn einer Mega-Rallye? Im Schatten von Barrick und Newmont geht diese Aktie steil
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© William Warby auf Pexels
Der Goldpreis legte im gestrigen Mittwochshandel (19. August) kräftig zu. Im frühen Handel dümpelte der Goldpreis noch so dahin und bewegte sich tendenziell gen Süden, ehe plötzlich das Ruder herumgerissen wurde und das Edelmetall nach oben schoss.
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Agnico Eagle Mines 177,30 EUR -0,51 % Lang & Schwarz

Maßgeblichen Anteil an dem sprunghaften Anstieg des Goldpreises dürfte der Schwächeanfall des US-Dollars gehabt haben. Der eminent wichtige US-Dollar-Index gab im gestrigen Handel deutlich nach und sackte unter die Marke von 99 Punkten. Damit rückt die Marke von 100 Punkten erst einmal in weite Ferne. Die sinkenden Renditen der US-Staatsanleihen entzogen dem US-Dollar-Index den Boden. Hintergrund war die Nachricht, dass das US-Finanzministerium das Programm zum Rückkauf langlaufender Staatsanleihen aufstocken wird. 

Der Goldpreis näherte sich mit Vehemenz dem eminent wichtige Preisbereich von 4.500 US-Dollar. Ein erfolgreicher Vorstoß über die 4.500 US-Dollar würde die untere Trendwende entscheidend voranbringen und dem Edelmetall gleichzeitig die Tür in Richtung 4.800 US-Dollar öffnen. Bis zu den 5.000 US-Dollar wäre es dann „nur“ noch ein Katzensprung. 

Kurzum. Gold zieht das Momentum wieder auf seine Seite. Ein erfolgreicher Sprung über die 4.500 US-Dollar könnte sich als richtungsweisende Weichenstellung herausstellen. Doch noch ist es nicht soweit. Etwaige Rücksetzer sollten allerdings eng begrenzt bleiben, um das Momentum nicht zu gefährden. Bereits ein Rücksetzer unter die Unterstützung von 4.200 US-Dollar wäre ein massives Warnsignal. 

Der rasante Anstieg des Goldpreises trieb auch die Produzentenaktien an. Kräftige Kursanstiege wurden initiiert. Unter anderem legte die Aktie des kanadischen Goldproduzenten Agnico Eagle Mines stark zu. 

Agnico Eagle Mines Aktie in der kostenlosen Börsennews Aktienanalyse

Im Schatten von Barrick und Newmont geht diese Aktie steil

Der kanadische Goldproduzent Agnico Eagle Mines (WKN: 860325 | ISIN: CA0084741085 | Ticker-Symbol: AE9) gehört zu den fundamental stärksten Produzenten im Goldsektor. Das belegten nicht zuletzt die Zahlen zum 2. Quartal 2026. 

Der deutliche Preisanstieg von Gold befeuerte auch die Kursentwicklung der Produzentenaktien. Agnico Eagle Mines schoss über den markanten Widerstand von 275 CAD. Damit öffnete sich für die Aktie die Tür in Richtung 300 CAD  / 308 CAD. Um die Aufwärtsbewegung weiter voranzutreiben, bedarf es eines Vorstoßes über die 308 CAD. Etwaige Rücksetzer sollten tunlichst eng begrenzt bleiben – im besten Fall auf 275 CAD. Ein Rücksetzer unter die 225 CAD würde eine Neubewertung der Lage notwendig machen. 

Bn-Redaktion/mt
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