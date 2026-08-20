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Öl auf dem Weg zu 100 Dollar?

Der Unfall in Zeitlupe 20.08.2026, 13:15 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Bohrinseln
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© Bild von Ben Wicks auf Unsplash
Der Ölpreis steigt am 20. August 2026 bereits den fünften Handelstag in Folge und nähert sich wieder der Marke von 100 Dollar. Brent-Öl klettert zeitweise auf fast 94 Dollar je Barrel, während anhaltende Risiken für die Versorgung den Markt stützen. Ein weiterer Anstieg über 100 Dollar ist damit möglich, allerdings sprechen hohe US-Lagerbestände und eine verhaltene Nachfrage gegen einen geradlinigen Preissprung.
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Öl (WTI) 88,39 USD +4,04 % TTMzero RT (USD)

Brent nähert sich wieder 100 Dollar

Brent-Rohöl steigt am Donnerstag zeitweise um 2,5 % auf 93,91 Dollar je Barrel, umgerechnet rund 80,30 Euro. Die US-Sorte WTI verteuert sich um 2,7 % auf 86,73 Dollar, umgerechnet rund 74,15 Euro. Damit setzt sich eine bemerkenswert stetige Aufwärtsbewegung fort. Brent legt bereits den fünften Handelstag in Folge zu und erreicht den höchsten Stand seit fast vier Wochen. Von der psychologisch wichtigen Marke von 100 Dollar, umgerechnet rund 85,49 Euro, fehlen damit nur noch rund 6 %.

Angebotsrisiken treiben den Preis

Der wichtigste Preistreiber bleibt die angespannte Versorgungslage im Nahen Osten. Der Öltransport durch die Straße von Hormus ist weiterhin stark eingeschränkt. Durch diese Meerenge fließt normalerweise etwa ein Fünftel des weltweiten Ölangebots. Solange der Verkehr begrenzt bleibt, kalkulieren Händler einen zusätzlichen Risikoaufschlag ein. Die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und Iran erhöhen zudem die Unsicherheit darüber, wie schnell sich die Situation normalisieren kann.

Der Anstieg bleibt bislang bemerkenswert stetig

Auffällig ist vor allem das Tempo der jüngsten Bewegung. Der Ölpreis steigt nicht in einem einzelnen spekulativen Sprung, sondern arbeitet sich seit mehreren Handelstagen schrittweise nach oben. Das spricht dafür, dass Marktteilnehmer die bestehenden Angebotsrisiken zunehmend dauerhaft einpreisen. Gleichzeitig bleibt der Preis noch unter der Marke von 100 Dollar, sodass die Bewegung bislang eher wie ein langsamer Belastungsaufbau als wie eine kurzfristige Übertreibung wirkt. Genau diese Kombination macht einen weiteren Anstieg grundsätzlich möglich.

Hohe Lagerbestände bremsen die Rally

Für einen schnellen Durchmarsch spricht allerdings nicht alles. Die US-Rohöllagerbestände stiegen zuletzt um 4,4 Millionen Barrel und liegen damit wieder ungefähr auf dem saisonalen Fünfjahresdurchschnitt. Gleichzeitig gibt es Hinweise auf eine schwächere Nachfrage und ein zunehmendes Angebot. Diese Faktoren können Preissprünge begrenzen und erklären, warum sich der Ölpreis bislang eher schrittweise nach oben bewegt.

Über 100 Dollar bleibt realistisch

Die Marke von 100 Dollar wäre 2026 zudem kein völlig neues Terrain. Brent notierte bereits im Juli zeitweise über diesem Niveau und erreichte im Frühjahr noch deutlich höhere Preise. Entscheidend ist deshalb weniger die Marke selbst als die Frage, ob sich der aktuelle Anstieg verstetigt. Bleiben die Transportprobleme bestehen und verschärft sich die Angebotslage, erscheinen 100 Dollar und darüber hinaus wieder realistisch. Entspannt sich die Versorgung dagegen, könnte der Bereich knapp unter 100 Dollar zunächst eine natürliche Bremse bilden.

Bn-Redaktion/tb
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