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Vor den Samsung-Zahlen

Infineon rutscht nach Rally ans DAX-Ende 07.10.2026, 13:28 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Gewinnmitnahmen setzen Chipwerten zu: Infineon-Papiere rutschen um gut fünf Prozent ab und bilden das Schlusslicht unter den 40 Leitindex-Werten. Vor den Samsung-Zahlen am Donnerstag wächst die Nervosität, ob die hohen KI-Erwartungen erfüllt werden.
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Nach dem höchsten Stand seit dem Jahr 2000 kassiert der europäische Technologiesektor eine kräftige Gegenbewegung. Im DAX trifft es Infineon am härtesten: Die Aktie des Chipkonzerns verlor zwischenzeitlich mehr als 5,5 Prozent und notiert zuletzt rund 5,2 Prozent tiefer bei etwa 60,90 Euro – Platz eins unter den Verlierern im Leitindex.

Sektor gibt Teil der Septemberrally ab

Hinter dem Rücksetzer stehen Gewinnmitnahmen nach einem Lauf, der dem Sektor seit Mitte September rund 12 Prozent eingebracht hatte. Der STOXX Europe 600 Technology gibt aktuell gut 2 Prozent nach. Auch im MDax geraten Chipwerte unter Druck: SUESS MicroTec verliert rund 6 Prozent, Jenoptik gut 5 Prozent. Hinzu kommt Nervosität vor der Bilanzsaison der asiatischen Branchenriesen: Samsung Electronics legt am Donnerstag vorläufige Quartalszahlen vor. Erwartet wird dank der KI-Nachfrage ein kräftiger Gewinnsprung – am Markt wird jedoch bezweifelt, ob die hohen Erwartungen tatsächlich erfüllt werden könnten.

Aus Anlegersicht deutet zunächst wenig auf schlechte Nachrichten aus dem Unternehmen selbst hin; der Abverkauf sei wohl vor allem eine Gewinnmitnahme nach dem starken Lauf. Der Ton bleibt entsprechend eher spöttisch als panisch. Auf Wochensicht liegt die Infineon-Aktie trotz des Einbruchs noch knapp 3 Prozent im Plus.

Bn-Redaktion/sb
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