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DAX kippt nach unten

Deutsche Bank – Aktie gerät unter Druck 20.08.2026, 13:47 Uhr Jetzt kommentieren: 0

DAX kippt nach unten: Deutsche Bank – Aktie gerät unter Druck
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© Henning K. auf Pexels
Der frühe Donnerstagshandel steht ganz im Zeichen von weiteren Gewinnmitnahmen. Der deutsche Leitindex ringt um den Kursbereich von 26.000 Punkten. Zwischenzeitlich ging es bereits darunter. Die Lage ist aus charttechnischer Sicht prekär. Sollte sich der Rücksetzer manifestieren, könnte das weitere Abgaben provozieren. Eine Bewegung auf 25.000 Punkte sollte dann nicht überraschen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Deutsche Bank 32,39 EUR -0,38 % L&S Exchange

Einmal mehr steht das Geschehen am Ölmarkt im Fokus. Die Ölpreise steigen. So hat Brent-Öl bereits den Preisbereich von 93 US-Dollar überschritten. Damit rückt eine Bewegung in Richtung 100 US-Dollar immer näher. Die hohen Ölpreise stützen wiederum die Anleiherenditen.

Kurzum. Für den DAX muss es nun darum gehen, den Schaden zu begrenzen. Im besten Fall verteidigt der Index doch noch die psychologisch wichtige Zone um 26.000 Punkte. Sollte sich der Abwärtstrend allerdings manifestieren, muss mit weiteren Verwerfungen gerechnet werden. Auch ein Test der 25.000er Marke ist dann nicht auszuschließen.

Die Aktie der Deutschen Bank geriet in den letzten Tagen stärker unter Druck. Das Aufwärtsmomentum ist dahin. Nun rückt auch noch eine eminent wichtige Unterstützung in den Fokus.

Deutsche Bank Aktienchart

Deutsche Bank – Aktie gerät unter Druck

Der Ausbruch über den markanten Widerstandsbereich von 32 Euro legte den Grundstein für den Test der zentralen Widerstandszone um 34 Euro. Ein erfolgreicher Ausbruch hätte der Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK) ein frisches Kaufsignal beschert. So aber setzten Gewinnmitnahmen ein. Der Ausbruch über die 34 Euro scheiterte. Die Aktie drehte ab. 

Noch ist aus charttechnischer Sicht alles im grünen Bereich. Allerdings rücken die 32 Euro nun in den Fokus. Ein erfolgreicher Test der 32 Euro könnte den Grundstein für ein erneutes Anlaufen der 34 Euro legen. Sollte die Deutsche Bank jedoch darunter setzen, ist mit weiteren Abgaben in Richtung 30 Euro zu rechnen. Zudem würde die Top-Bildung voranschreiten. Um das Chartbild auf der Oberseite zu klären, muss die Deutsche-Bank-Aktie über die 34 Euro. 

Das sagen die Analysten

Die Analysten von Goldman Sachs wurden hinsichtlich der Deutschen-Bank-Aktie optimistischer. Sie erhöhten ihr Kursziel von 35 Euro auf 37 Euro. Das Votum lautet unverändert „neutral“. Die Analysten von Warburg Research stuften die Deutsche Bank von „hold“ auf „buy“ hoch. Das Kursziel passten sie von 34,6 Euro auf 39 Euro an. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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