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SpaceX-Aktie vor neuem Lockup-Test

SpaceX Aktie unter Druck nächste handelbare Tranche wird zum Belastungstest 20.08.2026, 21:46 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX-Aktie vor neuem Lockup-Test: SpaceX Aktie unter Druck nächste handelbare Tranche wird zum Belastungstest
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© Foto von Anirudh auf Unsplash
Bei der SpaceX Aktie rückt die nächste Freigabe gesperrter Anteile in den Fokus. Anleger fragen sich, ob der Markt auch diesmal genug Nachfrage zeigt.
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Name Aktuell Diff. Börse
SpaceX 114,63 EUR -4,54 % Lang & Schwarz

Neue Tranche wird handelbar

Die SpaceX Aktie steht vor einem wichtigen Stimmungstest. Im Rahmen des gestaffelten Freigabeplans wird ein weiterer großer Aktienblock handelbar. Solche Lockup Ereignisse sind für junge Börsenwerte besonders sensibel, weil sie das Angebot an frei verfügbaren Aktien erhöhen.

Wenn viele frühe Investoren, Mitarbeiter oder Altaktionäre die Gelegenheit zum Verkauf nutzen, kann das kurzfristig Druck auf den Kurs ausüben. Gleichzeitig zeigt sich an solchen Terminen, wie stark die Nachfrage nach der Aktie wirklich ist.

Erster Test ging glimpflich aus

Anfang August 2026 hatte SpaceX bereits einen ersten Lockup Test bestanden. Statt eines Ausverkaufs kam es sogar zu einer Rally. Das war ein starkes Signal, denn Anleger interpretierten die stabile Nachfrage als Beleg für Vertrauen in die langfristige Wachstumsstory.

Trotzdem ist die nächste Tranche kein Selbstläufer. Je größer das Volumen der freigegebenen Aktien, desto genauer schaut der Markt auf mögliche Verkaufswellen. Besonders nach einer starken Kursentwicklung steigt die Gefahr, dass einzelne Investoren Gewinne mitnehmen.

Cursor Übernahme rückt KI in den Fokus

Zusätzliche Fantasie kommt durch die Übernahme von Cursor. Damit rückt das KI Geschäft von SpaceX stärker in den Blick. Für Anleger ist das spannend, weil SpaceX nicht nur als Raumfahrt- und Satellitenunternehmen gesehen wird, sondern zunehmend auch als Infrastruktur- und Technologieplattform.

KI kann in mehreren Bereichen wichtig werden. Dazu zählen autonome Systeme, Satellitennetze, Datenverarbeitung, Navigation, Robotik und Effizienzsteigerungen in Produktion und Raumfahrt. Wenn SpaceX diese Technologien überzeugend in sein Geschäftsmodell integriert, könnte das die Bewertung weiter stützen.

Hohe Erwartungen bleiben Risiko

Die starke Börsenstory hat aber auch eine Kehrseite. Nach einem historischen Börsengang und einer kräftigen Kursentwicklung sind die Erwartungen enorm. Jede Schwäche bei Nachfrage, Profitabilität oder Kapitalmarktvertrauen kann daher schnell größere Kursbewegungen auslösen. Die nächste handelbare Milliarden Tranche wird für die SpaceX Aktie zum wichtigen Test. Der erste Lockup verlief überraschend positiv, doch das muss sich nicht automatisch wiederholen. Langfristig bleibt die Aktie durch Raumfahrt, Starlink und KI Fantasie spannend. Kurzfristig entscheidet vor allem, ob der Markt die neuen Aktien ohne größeren Druck aufnehmen kann.

Bn-Redaktion/jh
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