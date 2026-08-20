Anzeige
+++Washington beschleunigt New Amalga: Die US-Regierung verändert die Grande-Portage-Story Die US-Regierung verändert die Grande-Portage-Story+++
PortfolioPlus
Dein Depot in Echtzeit – Kurse, Renditeanalyse und Dividendenplaner an einem Ort.
Anzeige
freenet-Aktie unter Druck wegen Waipu.tv-Spekulationen

freenet Aktie sinkt mögliche Übernahme von Waipu.tv sorgt für Zurückhaltung 20.08.2026, 18:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

freenet-Aktie unter Druck wegen Waipu.tv-Spekulationen: freenet Aktie sinkt mögliche Übernahme von Waipu.tv sorgt für Zurückhaltung
AI MODIFIED
© Symbolbild von BN Redaktion
Die freenet Aktie gerät unter Druck. Laut Insidern soll der Mobilfunkanbieter eine vollständige Übernahme der TV Streamingplattform Waipu.tv prüfen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
freenet 24,08 EUR -1,03 % Lang & Schwarz

Übernahmefantasie mit Fragezeichen

Bei freenet rückt ein möglicher Zukauf in den Fokus. Insidern zufolge will das Unternehmen die TV Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Damit würde freenet sein Geschäft rund um digitale TV Angebote und Streamingdienste deutlich stärken.

Waipu.tv ist vor allem für internetbasiertes Fernsehen bekannt. Nutzer können klassische TV Sender über das Internet empfangen und das Angebot mit Zusatzfunktionen kombinieren. Für freenet wäre eine vollständige Kontrolle strategisch interessant, weil sich Mobilfunk, Internet, TV und Streaming stärker bündeln lassen.

Aktie reagiert verhalten

Trotz möglicher Wachstumschancen gab die freenet Aktie nach. Anleger reagieren offenbar vorsichtig, weil eine Übernahme zunächst Geld kostet und die Bewertung des Zielunternehmens entscheidend ist. Wenn der Kaufpreis hoch ausfällt, könnte das kurzfristig auf Bilanz, Gewinn und Dividendenfantasie drücken.

Gerade bei freenet achten viele Investoren stark auf stabile Ausschüttungen und berechenbare Cashflows. Ein größerer Zukauf muss deshalb überzeugend begründet werden. Der Markt will sehen, ob ein Waipu.tv Deal langfristig zusätzliche Kunden, höhere Erlöse und bessere Margen bringen kann.

Streaming wird wichtiger

Der mögliche Schritt passt grundsätzlich zum Wandel im Medienmarkt. Klassisches Fernsehen verlagert sich zunehmend ins Internet. Verbraucher wollen flexible Angebote, Apps, Mediatheken und Streamingfunktionen statt reiner Kabel oder Satellitennutzung. Für freenet könnte Waipu.tv daher ein wichtiger Baustein sein, um unabhängiger vom klassischen Mobilfunkgeschäft zu werden. Zusätzliche digitale Dienste können helfen, Kunden länger zu binden und neue Umsatzquellen zu erschließen.

Risiken bleiben bestehen

Trotzdem ist der Markt umkämpft. Streaminganbieter, Telekommunikationskonzerne und große Plattformen konkurrieren um Aufmerksamkeit und Abonnenten. freenet müsste zeigen, dass Waipu.tv in diesem Umfeld weiter wachsen kann und nicht zu teuer eingekauft wird. Die mögliche vollständige Übernahme von Waipu.tv könnte freenet strategisch stärken und das digitale TV Geschäft ausbauen. Die schwächere Aktienreaktion zeigt jedoch, dass Anleger zunächst auf Preis, Finanzierung und mögliche Auswirkungen auf die Profitabilität schauen. Für freenet wäre der Deal eine Chance, aber auch ein Prüfstein für die Kapitaldisziplin.

Bn-Redaktion/jh
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Ihre Lieblingsaktie geschenkt

BörsenNEWS.de und Smartbroker+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 31.08.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN48A9
Ask: 0,37
Hebel: 6,96
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN48A9. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
 Thema
1 Chinas Wirtschaft verliert an Schwung Hauptdiskussion
2 Trotz Online-Aufrufen: Zunächst kein neuer Ansturm auf Ceuta Hauptdiskussion
3 Spanien: Zeitweise waren 80.000 Migranten in Ceuta Hauptdiskussion
4 Bundesbank: Weniger Falschgeld in Deutschland Hauptdiskussion
5 IRW-News: Horizon Petroleum Ltd. : Horizon Petroleum beginnt mit der Testförderung im Projekt Lachowice in Polen und schließt die Platzierung einer überzeichneten Wandelanleihe ab Hauptdiskussion
6 Erneuter Strom-Blackout legt ganz Kuba lahm Hauptdiskussion
7 Gold beendet Handelswoche mit Knall: Barrick Mining – Ist diese Aktie wieder ein Kauf? Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Alibaba enttäuscht trotz Umsatzplus: Alibaba Aktie kräftig unter …

18:20 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Vestas nach Zahlen: Erst Kursfeuerwerk und jetzt Abverkauf?

15:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

tonies: 15 Uhr kommen die Zahlen

14:10 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

DAX kippt nach unten: Deutsche Bank – Aktie gerät unter Druck

13:47 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Öl auf dem Weg zu 100 Dollar? Der Unfall in Zeitlupe

13:15 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

BMW und Continental im Fokus: Kommt jetzt die Wende bei Auto-Aktien…

12:49 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Goldpreis eskaliert – Der Beginn einer Mega-Rallye? Im Schatten …

9:59 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer: Milliarden-Entscheidung plötzlich verschoben

Gestern 17:02 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer