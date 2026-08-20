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Alibaba enttäuscht trotz Umsatzplus

Alibaba Aktie kräftig unter Druck Gewinn bricht ein Cloud Wachstum reicht nicht aus 20.08.2026, 18:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Alibaba enttäuscht trotz Umsatzplus: Alibaba Aktie kräftig unter Druck Gewinn bricht ein Cloud Wachstum reicht nicht aus
AI MODIFIED
© Symbolbild von Midjourney
Die Alibaba Aktie gerät nach schwachen Quartalszahlen deutlich unter Druck. Trotz höherer Umsätze enttäuscht der Konzern mit einem massiven Gewinneinbruch und steigenden KI Kosten.
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Alibaba Group 110,20 EUR -0,36 % Tradegate

Gewinn sackt deutlich ab

Alibaba hat im zweiten Quartal 2026 zwar mehr umgesetzt, beim Gewinn aber klar enttäuscht. Der Umsatz legte um 9 Prozent zu, doch der Konzerngewinn brach um 75 Prozent ein. Damit verfehlte Alibaba die Erwartungen der Analysten deutlich und sorgte an der Börse für spürbaren Druck auf die Aktie. Für Anleger ist diese Entwicklung problematisch, weil ein Umsatzwachstum allein nicht reicht, wenn die Profitabilität gleichzeitig stark nachlässt. Der Markt hatte darauf gehofft, dass Alibaba nach den vergangenen schwierigen Jahren wieder stabiler wächst und seine Ergebnisse besser kontrollieren kann.

Cloud Geschäft bleibt Lichtblick

Ein positiver Punkt bleibt die Cloud Sparte. Sie legte kräftig zu und zeigt, dass Alibaba weiterhin von der Nachfrage nach Rechenleistung, Datenverarbeitung und KI Infrastruktur profitieren kann. Gerade im chinesischen Technologiemarkt spielt Cloud Computing eine zentrale Rolle.

Die starke Entwicklung dieses Bereichs kann langfristig wichtig werden. Wenn Alibaba seine Cloud Sparte profitabler macht und stärker mit KI Anwendungen verbindet, könnte daraus ein wichtiger Wachstumstreiber entstehen. Kurzfristig reichte das aber nicht aus, um den Gewinneinbruch im Konzern auszugleichen.

Sondereffekte und Kosten belasten

Zusätzlich drückten eine Firmenwert Abschreibung und eine EU Strafe auf das operative Ergebnis. Solche Belastungen erschweren es Anlegern, die eigentliche Ertragskraft des Konzerns einzuschätzen. Sie zeigen aber auch, dass Alibaba neben operativen Herausforderungen weiterhin mit Sonderthemen und regulatorischen Risiken konfrontiert ist.

Besonders kritisch sehen Investoren die hohen KI Investitionen. Alibaba gibt viel Geld aus, um im Wettbewerb um künstliche Intelligenz, Cloud Dienste und digitale Plattformen mitzuhalten. Diese Ausgaben können langfristig notwendig sein, belasten kurzfristig aber Gewinn und freien Cashflow.

Cashflow rutscht tief ins Minus

Der deutlich negative Cashflow ist ein Warnsignal. Er zeigt, dass die Investitionen und Belastungen derzeit stärker ins Gewicht fallen als die operativen Zuflüsse. Für ein Unternehmen wie Alibaba ist das zwar nicht automatisch bedrohlich, doch Anleger wollen sehen, dass sich diese Ausgaben künftig auszahlen. Alibaba liefert ein gemischtes Quartal mit klar negativer Börsenreaktion. Das Cloud Geschäft wächst kräftig, doch Gewinnrückgang, Sonderbelastungen und hohe KI Investitionen überlagern die positiven Signale. Für die Aktie bleibt entscheidend, ob Alibaba seine Investitionen in KI und Cloud bald in profitables Wachstum verwandeln kann.

Bn-Redaktion/jh
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