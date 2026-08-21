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Letzte Chance auf den Ausbruch? Die Zeit drängt 21.08.2026, 08:21 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Airbus: Letzte Chance auf den Ausbruch? Die Zeit drängt
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© rolandmey! auf Pixabay
In vielversprechender Position will es der Airbus-Aktie zuletzt nicht gelingen, den entscheidenden Schritt zu machen und den zentralen Widerstandsbereich aufzubrechen. Und so kam es, wie es kommen musste – die Aktie wurde von Gewinnmitnahmen erfasst. Das Zeitfenster für einen zeitnahen Ausbruch schließt sich. Die Zeit drängt. Will die Airbus-Aktie das Widerstandscluster aufbrechen, sollte es besser schnell gehen.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Airbus 204,20 EUR -0,23 % Lang & Schwarz

Airbus mit soliden Quartalszahlen, aber eben auch nicht mehr

Die Airbus-Aktie (ISIN: NL0000235190 WKN: 938914 SYM: AIR) reagierte eher zurückhaltend auf die Ende Juli veröffentlichten Ergebnisse für das 2. Quartal 2026 respektive für das 1. Halbjahr 2026.

Airbus gelang es, den Umsatz im 1. Halbjahr 2026 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2025 um 12 Prozent auf 33,176 Mrd. Euro zu erhöhen. Das bereinigte EBIT belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 2,727 Mrd. Euro; ein Plus von satten 24 Prozent gegenüber dem 1. Halbjahr 2025. Airbus verzeichnete im 1. Halbjahr 2026 einen Nettogewinn in Höhe von 2,243 Mrd. Euro (EPS 2,84 Euro), nach 1,525 Mrd. Euro (EPS 1,93 Euro) im Vergleichszeitraum 2025. Der free cash flow in Höhe von -1,043 Mrd. Euro fiel deutlich negativ aus, nach -1,584 Mrd. Euro im 1. Halbjahr 2025.

Airbus Aktienchart

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten ihr Votum „hold“ für die Airbus-Aktie und das Kursziel von 200 Euro. Die Analysten von Bernstein Research bestätigten hingegen ihr Votum „outperform“. Das Kursziel hoben sie von 234 Euro auf 240 Euro an. Ganz ähnlich bewerten die Analysten der kanadischen RBC die Aktie. Deren Votum lautet „outperform“, das Kursziel 250 Euro. Die Analysten der Schweizer UBS bestätigten ihr Votum „buy“ für die Aktie und das Kursziel von 240 Euro. 

Zusammengefasst

Die Airbus-Aktie verpasste es, mit einem beherzten Sprung über die 220 Euro ein frisches Kaufsignal zu installieren und sich gleichzeitig weiteres Aufwärtspotenzial zu eröffnen. Gewinnmitnahmen drückten die Aktie bereits nach unten. Ein Test der Marke von 200 Euro scheint unausweichlich. Sollte es darunter gehen, würde die Unterstützung bei 190 Euro in den Fokus rücken. Um das Momentum auf der Oberseite wieder anzukurbeln, bedarf es eines Vorstoßes über die 220 Euro. Ein solcher käme einem Befreiungsschlag gleich und würde der Aktie enormes Aufwärtspotenzial eröffnen. 

(DAX® ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG)

Bn-Redaktion/mt
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