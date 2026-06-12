SpaceX IPO

Goldgrube oder Anlegerfalle? 12.06.2026, 12:40 Uhr Jetzt kommentieren: 0

SpaceX Raketenstart
© Foto von SpaceX auf Unsplash
Der Börsengang von SpaceX entwickelt sich zu einem der größten Marktereignisse des Jahres. Die Nachfrage nach der SpaceX Aktie ist hoch, während Schattenmärkte bereits auf kräftige Kursgewinne setzen. Für Anleger rückt damit nicht nur Elon Musk in den Fokus, sondern auch die Frage, wie viel Fantasie in Raumfahrt, Satelliteninternet und künstlicher Intelligenz steckt.
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SpaceX 173,76 USD +0,04 % TTMzero RT (USD)

Rekordstart an der Nasdaq

SpaceX startet mit einem Ausgabepreis von rund 117 Euro je Aktie und einer Bewertung von etwa 1,53 Billionen Euro an der Börse. Das Unternehmen nahm umgerechnet rund 64,9 Milliarden Euro ein und übertrifft damit bisherige IPO Rekorde deutlich. Der Handelsstart an der Nasdaq und Nasdaq Texas unter dem Kürzel SPCX gilt als wichtiger Test für die Bewertung von Raumfahrt, KI Infrastruktur und Satellitentechnik.

Schattenmärkte wittern Kurssprung

Vor dem ersten Handelstag deuten Derivate und Prognosemärkte auf starke Kursbewegungen hin. IG International signalisierte eine Bewertung von rund 2,08 Billionen Euro, was einem Plus von mehr als 35 Prozent entsprechen würde. Auf Hyperliquid lagen SpaceX Futures bei etwa 156 Euro, während Lang und Schwarz einen Kurs von rund 180 Euro stellte. Das entspricht einer möglichen Bewertung von knapp 1,99 Billionen Euro bis über 2 Billionen Euro.

Starlink trägt das Geschäft

SpaceX erwirtschaftete im vergangenen Jahr weniger als 16,5 Milliarden Euro Umsatz und schrieb zuletzt hohe Verluste. Allein im ersten Quartal 2026 lag der Nettoverlust bei rund 3,7 Milliarden Euro. Der wichtigste Umsatzbringer ist Starlink mit rund 9,5 Milliarden Euro Erlös. Das Satellitennetz umfasst etwa 9.600 Satelliten und kam Ende März auf gut zehn Millionen Kunden. Konkurrenz entsteht unter anderem durch Amazon, das ein eigenes Satelliteninternet aufbaut.

Musk bleibt der Machtfaktor

Elon Musk behält trotz Börsengang mehr als 80 Prozent der Stimmrechte. Private Anleger sollen nur einen Anteil im niedrigen 20 Prozent Bereich der angebotenen Aktien erhalten, obwohl ihre Nachfrage umgerechnet mehr als 86,6 Milliarden Euro erreicht haben soll. Gleichzeitig profitieren frühe Investoren massiv. Founders Fund, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, DFJ Growth, 137 Ventures und Thrive Capital sitzen auf Beteiligungen, die teils zweistellige Milliardenwerte in Euro erreichen.

Tesla Fantasie treibt Debatte

An der Wall Street wird bereits über mögliche Verbindungen zwischen SpaceX und Tesla spekuliert. Eine Fusion könnte Musk Visionen rund um Roboter, autonome Fahrzeuge, KI, Rechenzentren im All und Marsmissionen bündeln. Auch Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Figma, Circle, OpenAI und Anthropic stehen im Vergleichsfeld, weil die Bewertung neuer Technologieaktien wieder stärker beachtet wird. Für zusätzlichen Kaufdruck könnten Nasdaq, MSCI und FTSE Russell sorgen, während der S&P 500 frühestens nach zwölf Monaten infrage kommt. Die Euro Umrechnung basiert auf dem Referenzkurs vom 12. Juni 2026.

Bn-Redaktion/tb
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