Broadcom nach Zahlendebakel

Abverkauf hält an – Wie weit kann das jetzt gehen? 14.06.2026, 08:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Broadcom nach Zahlendebakel: Abverkauf hält an – Wie weit kann das jetzt gehen?
© Bild: istockphoto.com/Sundry Photography
Broadcom legte am 03. Juni nach US-Handelsschluss die Finanzergebnisse für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2026 vor. Wir berichteten am 04. Juni an dieser Stelle detailliert über das Zahlenwerk, das dem KI-Sektor einen herben Dämpfer verpasste. Mittlerweile sind einige Handelstage vergangen und der Staub hat sich nur bedingt gelegt.
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Broadcom 329,98 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Broadcom nach Zahlendebakel

Broadcom enttäuschte weniger mit den Zahlen für das 2. Quartal (entspricht 3-Monatszeitraum zum 03. Mai 2026) des Geschäftsjahres 2026, als vielmehr mit dem Ausblick auf das laufende Quartal. Dieser konnte den enormen Erwartungen schlichtweg nicht standhalten. Das Kursniveau zum Zeitpunkt der Veröffentlichung war exponiert und verdeutlichte damit die hohe Erwartungshaltung. Für das laufende dritte Quartal erwartet Broadcom einen Gesamtumsatz von rund 29,4 Mrd. US-Dollar. Davon sollen „nur“ 16 Mrd. US-Dollar auf das Geschäft mit KI-basierten Halbleitern entfallen – das war der Punkt, der für Unbehagen an der Börse sorgte.

Aktienchart

In den letzten Tagen musste die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z | ISIN: US11135F1012 | Ticker-Symbol: 1YD) einen veritablen Abverkauf über sich ergehen lassen. Notierte die Aktie unmittelbar vor der Veröffentlichung der Daten noch im Bereich von 500 US-Dollar, so sind es aktuell knapp 382 US-Dollar. Mit dem Wochenschluss unterhalb von 400 US-Dollar wurde zudem ein starkes Verkaufssignal ausgelöst. Dieses könnte die Aktie noch eine Weile beschäftigen.

Nach dem Bruch der 400 US-Dollar rückt nun unweigerlich die zentrale Unterstützungszone 360 US-Dollar / 350 US-Dollar in den Fokus. Dort verläuft zudem die 200-Tage-Linie. Damit ist klar: Broadcom sollte die 350 US-Dollar tunlichst nicht unterschreiten, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig. Zudem würde sich der Aktie weiteres Abwärtspotenzial in Richtung 300 US-Dollar eröffnen. Um das Chartbild zu stabilisieren, bedarf es einer Kraftanstrengung – die Aktie muss über die 400 US-Dollar zurück.

Analysten unverändert optimistisch

Zahlreiche Analysten nutzten die Zahlenveröffentlichung, um ihre Einstufungen zu Broadcom zu aktualisieren. So bestätigten die Analysten von Jefferies ihr Votum „buy“ für den Technologiekonzern. Das Kursziel hoben die US-Amerikaner deutlich von 500 US-Dollar auf 550 US-Dollar an. Die Analysten von JPMorgan gingen noch einen Schritt weiter. Sie bestätigten ihr Votum „overweight“. Das Kursziel passten sie hingegen großzügig von 500 US-Dollar auf 580 US-Dollar an. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr „buy“ für Broadcom. Das Kursziel hoben sie von 500 US-Dollar auf 525 US-Dollar.

Bn-Redaktion/mt
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