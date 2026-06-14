Google Aktie nach Rally

Kaufen, halten oder raus? 14.06.2026, 16:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Google
© Bild von Bastian Riccardi auf Pexels
Alphabet hat sich an der Börse stark zurückgemeldet und zählt wieder zu den großen Gewinnern im Technologiesektor. Die Aktie von Alphabet ist in den vergangenen zwölf Monaten um rund 100 Prozent gestiegen. Doch ausgerechnet der KI Erfolg, Google Cloud und Europas Ruf nach digitaler Unabhängigkeit könnten nun die nächste Kursdebatte auslösen.
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Alphabet 311,25 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

KI treibt die Alphabet Aktie

Der Google Mutterkonzern profitiert weiter von seiner dominanten Stellung in der Suche, im Werbegeschäft und bei YouTube. Viele Anleger hatten befürchtet, generative KI könne die klassische Google Suche verdrängen. Stattdessen integriert Alphabet KI Funktionen direkt in seine Produkte und macht die Technologie für Millionen Nutzer sichtbar. Im ersten Quartal stieg der Umsatz der Google Suche um 19 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Google Cloud wird zur Ertragssäule

Noch stärker wächst Google Cloud. Der Umsatz legte im ersten Quartal um 63 Prozent zu und zeigt die hohe Nachfrage nach Cloud Diensten, KI Rechenleistung und eigenen KI Chips. Damit wird das Cloud Geschäft neben Werbung zu einer zweiten wichtigen Ertragsquelle. Insgesamt wuchs der Konzernumsatz um 22 Prozent, während das operative Ergebnis um 30 Prozent stieg. Diese Zahlen unterstreichen die Margenkraft von Alphabet.

Europa baut Gegenmacht auf

Gleichzeitig verschärft die EU den Druck auf US Technologiekonzerne wie Alphabet, Microsoft, Amazon und Nvidia. Brüssel will die Rechenzentrumskapazität in Europa in den kommenden fünf bis sieben Jahren verdreifachen und digitale Souveränität stärken. Ursula von der Leyen sagte: "We cannot afford to depend on others for the technologies that keep our hospitals running, our energy grids stable, and our services secure. This is about protecting our citizens, defending our interests, and making our own choices."

Neue Regeln erhöhen die Komplexität

Europäische Anbieter stellen bislang nur rund 15 Prozent der Cloud Infrastruktur in der Region. Die EU plant deshalb neue Regeln für souveräne Cloud, KI, Mikroprozessoren und Open Source. Union Assurance Levels sollen Kontrolle, Rechtsraum, Datenverarbeitung, Lieferketten und Sicherheit messbar machen. Analysten warnen: "The introduction of UALs will likely cause confusion for providers and buyers, as it adds to an already crowded landscape of existing cloud sovereignty criteria."

Bewertung bleibt im Fokus

Nach dem starken Kursanstieg ist Alphabet nicht mehr so günstig wie vor einem Jahr. Die Aktie wird mit etwa dem 25 Fachen der erwarteten Gewinne gehandelt, während der S&P 500 bei rund 22,2 liegt. Dennoch sprechen Free Cashflow, starke Bilanz, Werbung, YouTube, Google Cloud und KI für weiteres Potenzial. Risiken bleiben Regulierung, Wettbewerb und mögliche Eingriffe in das Cloud Geschäft. Für langfristig orientierte Anleger bleibt Alphabet ein Qualitätswert, Rücksetzer könnten selektiv Chancen eröffnen.

Bn-Redaktion/tb
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