Nordex zündet Kursfeuerwerk

Zahlen da, Euphorie auch – Aktie bricht dramatisch aus 27.04.2026, 12:01 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex zündet Kursfeuerwerk: Zahlen da, Euphorie auch – Aktie bricht dramatisch aus
© 2026 Nordex SE
Was ist das für ein Wochenauftakt für die Nordex-Aktie?! Der deutsche Windkraftanlagenbauer präsentierte am heutigen Montag (27. April) die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026. Mit den Zahlen brachte das Unternehmen die Börse zum Kochen – um es einmal salopp zu formulieren. Die starken Zahlen entzündeten ein kräftiges Kursfeuerwerk. Der Aktienkurs explodierte förmlich. In einer ersten Reaktion ging es um 10 Prozent nach oben.
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Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 47,79 EUR +0,06 % Lang & Schwarz

Nordex – Aktie zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk

Die von Nordex veröffentlichten Zahlen überzeugten auf ganzer Linie. Schauen wir uns die Daten im Detail an. Nordex gab den Konzernumsatz im 1. Quartal 2026 mit 1,587 Mrd. Euro an. Im entsprechenden Vorjahresquartal lag dieser bei 1,435 Mrd. Euro. Der Umsatzanstieg von gut 10 Prozent konnte sich bereits sehen lassen. Die Ergebnisseite überzeugte allerdings noch mehr. Das EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) fiel im 1. Quartal mit 130,7 Mio. Euro bärenstark aus. Im 1. Quartal 2025 belief sich das EBITDA auf „nur“ 79,6 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge verbesserte sich entsprechend auf 8,2 Prozent, nach 5,5 Prozent im 1. Quartal 2025. Nordex präsentierte ein Konzernergebnis in Höhe von 53,6 Mio. Euro. Damit lag dieses deutlich über dem des Vorjahresquartals. Damals wurden 7,9 Mio. Euro vermeldet. Der für das 1. Quartal 2026 veröffentlichte free cash flow fiel allerdings mit -98,1 Mio. Euro negativ aus.

Nordex Aktienchart

Per 31. März 2026 wies Nordex für das Segment Projekte einen Auftragsbestand in Höhe von 10,495 Mrd. Euro (Vorjahr: 8,248 Mrd. Euro) aus. Für das Segment Service belief sich der Auftragsbestand auf 6,473 Mrd. Euro, nach 5,207 Mrd. Euro zum 31. März 2025. 
Im Rahmen der Zahlenveröffentlichung bestätigte Nordex die Prognose für das Gesamtjahr. 

Aktie bricht dramatisch aus 

Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung (21. April) rang die Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) um den Verbleib innerhalb einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt). Die Oberseite – der Kursbereich um 47 Euro – war wie vernagelt. Es gab kein Durchkommen. Mit den starken Zahlen im Rücken wurde dieser Widerstand nun pulverisiert. Der Weg auf der Oberseite ist erst einmal frei. Sollte sich Nordex oberhalb von 50 Euro behaupten können, stünde einer Ausdehnung der Bewegung auf 55 Euro bzw. 60 Euro nichts im Wege. Etwaige Rücksetzer bleiben im besten Fall auf 47 Euro begrenzt. Unter die 42 Euro darf es unter allen Umständen nicht gehen.

Bn-Redaktion/mt
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