Meta-Schock aus Peking

China blockiert, Meta kontert 27.04.2026, 14:39 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Satellit im Erdorbit
© Bild von PIRO auf Pixabay
Die Expansionspläne von Meta im Bereich Künstliche Intelligenz stoßen auf massiven Widerstand. Gleichzeitig treibt der US-Konzern seine Energieversorgung mit einem ungewöhnlichen Ansatz voran. Für Anleger rücken damit sowohl geopolitische Risiken als auch neue Zukunftstechnologien in den Fokus.
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Übernahme gestoppt: China greift ein
Die geplante Übernahme des KI-Start-ups Manus durch Meta wurde von chinesischen Behörden untersagt. Die Nationale Entwicklungs- und Reformkommission stoppte den mehr als zwei Milliarden Dollar schweren Deal und ordnete an, die Transaktion rückgängig zu machen. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken, da die Technologie als strategisch sensibel gilt. Berichten zufolge durften während der Prüfung zeitweise führende Manager das Land nicht verlassen, darunter auch Mitgründer Xiao Hong.

KI-Agenten im Visier der Politik
Manus entwickelt sogenannte KI-Agenten, die weit über klassische Chatbots hinausgehen. Diese Systeme können komplexe Aufgaben mit minimalem menschlichen Eingriff ausführen und gelten als Schlüsseltechnologie für die nächste Generation von Softwarelösungen. Für Meta Platforms war die Übernahme ein zentraler Baustein im Wettbewerb mit Microsoft, Alphabet und Amazon im KI-Markt.

Meta unter Strom: Energiehunger wächst rasant
Parallel baut Meta seine Infrastruktur massiv aus. Der Konzern investiert Hunderte Milliarden Dollar in Rechenzentren, Energieversorgung und KI-Kapazitäten. Besonders der steigende Strombedarf stellt eine Herausforderung dar. Aktuell setzt Meta stark auf Erdgas und unterstützt den Bau von 10 neuen Gaskraftwerken für seinen größten KI-Campus in Louisiana.

Solarenergie aus dem All als Gamechanger
Um langfristig unabhängiger zu werden, hat Meta eine Vereinbarung mit Overview Energy geschlossen. Der Deal umfasst bis zu 1 Gigawatt an Energie aus weltraumbasierter Solartechnologie, vergleichbar mit der Leistung eines Kernreaktors. Die Technologie soll Sonnenenergie in Satelliten sammeln und zur Erde übertragen. Eine erste Demonstration ist für 2028 geplant, kommerzielle Nutzung ab 2030.

Wettlauf um Energie und Technologie
Meta folgt damit einem Trend unter Tech-Giganten wie Elon Musk und Jeff Bezos, die ebenfalls über Lösungen im Orbit nachdenken. Neben Partnerschaften mit Unternehmen wie Vistra, Oklo und TerraPower positioniert sich Meta als einer der größten Abnehmer neuer Energieformen. Für Investoren rücken damit nicht nur die Meta-Aktie, sondern auch Beteiligungen an Energie-, Infrastruktur- und KI-Unternehmen zunehmend in den Fokus.

Bn-Redaktion/tb
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