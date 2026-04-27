Zwischen Hoffnung und Crash

Nel ASA am Scheideweg 27.04.2026, 14:09 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Norwegische Flagge vor Naturpanorama
© Bild von Corentin Julliard auf Pixabay
Die Aktie von Nel ASA steht erneut im Fokus der Märkte. Schwache Quartalszahlen und ein dramatischer Rückgang beim Neugeschäft sorgen für Unsicherheit. Gleichzeitig werfen Insiderkäufe und einzelne Aufträge Fragen nach der weiteren Entwicklung auf.
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Name Aktuell Diff. Börse
NEL ASA 0,227 EUR ±0,00 % Lang & Schwarz

Schwache Zahlen belasten die Perspektive
Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Nel ASA einen Umsatzrückgang auf 148 Mio. NOK und blieb damit deutlich unter den Erwartungen von rund 194 Mio. NOK. Der Nettoverlust lag bei 144 Mio. NOK, während sich der Verlust je Aktie von -0,10 auf -0,08 NOK leicht verbesserte. Analysten hatten jedoch -0,06 NOK erwartet. Besonders kritisch ist der Einbruch beim Auftragseingang um 73 % auf 85 Mio. NOK. Auch die liquiden Mittel gingen deutlich von 2,06 Mrd. NOK auf 1,44 Mrd. NOK zurück.

Auftragslage und Marktumfeld unter Druck
Der Auftragsbestand liegt zwar noch bei rund 1,1 Mrd. NOK, signalisiert jedoch ebenfalls eine Abschwächung der Dynamik im Wasserstoffsektor. Für das Gesamtjahr 2026 rechnen Experten mit einem Umsatzrückgang von 963 auf 863 Mio. NOK und einem Verlust je Aktie von -0,24 NOK. Während Wettbewerber wie Bloom Energy oder ITM Power Fortschritte erzielen, bleibt Nel ASA hinter den Erwartungen zurück. Die schwache Nachfrage nach Großprojekten deutet auf eine Investitionszurückhaltung im Markt hin.

US-Auftrag und Insider setzen Signal
Ein Lichtblick ist ein neuer Auftrag in den USA über einen PEM Elektrolyseur mit einem Volumen von etwa 7 Mio. USD. Zudem kaufte der Board Chairman Arvid Moss 100.000 Aktien. Solche Transaktionen werden häufig als Vertrauenssignal gewertet. Dennoch reicht dies bislang nicht aus, um die fundamentalen Schwächen auszugleichen oder eine nachhaltige Trendwende einzuleiten.

Chartbild bleibt angespannt
Technisch zeigt sich ein hochvolatiles Bild. Nach einem Anstieg von über +35% folgte ein Rücksetzer von -16%. Seit Januar 2021 befindet sich die Aktie in einem langfristigen Abwärtstrend von rund -90%. Die Kursbewegung bleibt innerhalb einer Spanne von etwa 0,17 bis 0,24 €. Ein Bruch der Unterstützung bei 0,18 € könnte ein neues Allzeittief auslösen.

Analysten bleiben skeptisch
Die Investmentbank RBC bewertet die Aktie weiterhin mit Sector Perform und nennt ein Kursziel von 3 NOK. Kritisiert wird vor allem die Diskrepanz zwischen Marktkapitalisierung und operativer Entwicklung. Nach dem Kursverlust von rund -90% seit dem Hoch 2021 bleibt die Unsicherheit. Trotz einzelner Impulse fehlt bislang die Grundlage für eine nachhaltige Erholung.

Bn-Redaktion/tb
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