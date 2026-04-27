RWE-Aktie im Aufwind

Goldman Sachs sieht 68 Euro als neues Kursziel 27.04.2026, 17:43 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild RWE
© Foto von Fré Sonneveld auf Unsplash
Der Energiekonzern RWE setzt seinen beeindruckenden Erfolgskurs am Montag fort. Während der breite Markt mit Unsicherheiten kämpft, glänzt das Papier im XETRA-Handel mit einem Plus von knapp 1,5 % und klettert über die Marke von 61 Euro. Damit untermauert RWE seine Stellung als einer der Top-Performer des Jahres 2026 – seit Jahresbeginn steht bereits ein sattes Kursplus von über 33 % zu Buche.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
RWE 60,93 EUR -0,05 % Lang & Schwarz

Goldman Sachs hebt den Daumen: Energiesicherheit als Kurstreiber
Auslöser für den heutigen Optimismus ist eine frische Analyse der US-Investmentbank Goldman Sachs. Top-Analyst Alberto Gandolfi hat das Kursziel für RWE am Montagmorgen von 63,50 auf 68,00 Euro angehoben und die Einstufung auf „Buy“ belassen. In seiner Branchenstudie betont Gandolfi, dass Europas Versorger das Herzstück der globalen Elektrifizierung bilden. Besonders in Zeiten geopolitischer Spannungen rückt das Thema Energiesicherheit massiv in den Fokus der Investoren. RWE ist hierbei als einer der weltweit führenden Akteure im Bereich der Erneuerbaren Energien perfekt positioniert, um von den massiven Investitionen in die Netzstabilität und grüne Erzeugung zu profitieren.

„Elektrifizierungs-Play“: Warum RWE jetzt so gefragt ist
Die Analysten sehen bei RWE noch immer ein Aufwärtspotenzial von über 12 % gegenüber dem aktuellen Kursniveau. Dass die Aktie so robust auf die Goldman-Studie reagiert, liegt vor allem an der strategischen Transformation des Konzerns. Weg von der Kohle, hin zu Wind, Solar und Wasserstoff – dieser Umbau zahlt sich nun doppelt aus. In einem Umfeld hoher Energiepreise und der dringenden Notwendigkeit, unabhängig von fossilen Importen aus Krisenregionen zu werden, fungiert RWE als sicherer Hafen mit gleichzeitig hoher Wachstumsdynamik. Das hohe Handelsvolumen am Montag unterstreicht, dass institutionelle Anleger ihre Positionen im Versorger-Sektor derzeit massiv ausbauen.

Rekordjagd mit solidem Fundament
RWE beweist am Montag erneut, dass Versorger-Aktien im Jahr 2026 alles andere als langweilig sind. Die Kombination aus politischem Rückenwind für die Energiewende und der fundamentalen Kaufempfehlung durch Goldman Sachs könnte das Papier zeitnah in Richtung der 65-Euro-Marke katapultieren. Solange das Thema Energiesicherheit die Schlagzeilen beherrscht, bleibt RWE einer der attraktivsten „Blue Chips“ im DAX. Anleger sollten jedoch die psychologische Marke von 68 Euro im Auge behalten – dort wird sich entscheiden, ob die Aktie in eine neue, langfristige Bullenphase eintritt.

Bn-Redaktion/js
Kommentare (0) ... diskutiere mit.
Werbung

Handeln Sie Aktien bei SMARTBROKER+ für 0 Euro!* Profitieren Sie von kostenloser Depotführung, Zugriff auf 29 deutsche und internationale Börsenplätze und unschlagbar günstigen Konditionen – alles in einer innovativen, brandneuen App. Jetzt zu SMARTBROKER+ wechseln und durchstarten!

*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen.

k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Wert
Werbung
Weiter abwärts?
Kurzfristig positionieren
MN3E0Z
Ask: 0,32
Hebel: 19
mit starkem Hebel
MN3E0N
Ask: 0,86
Hebel: 7
mit moderatem Hebel
Smartbroker
Morgan Stanley
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier: MN3E0Z MN3E0N. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
News-Kommentare
Thema
1 Klingbeil plant härtere Gangart gegen Steuerbetrüger Hauptdiskussion
2 Freiheitspreis für Waigel - Verleihung am Tegernsee Hauptdiskussion
3 WDH/Kretschmer: 'Deutschland fährt sich gerade runter' Hauptdiskussion
4 Ritter Sport baut erstmals Stellen ab Hauptdiskussion
5 Aktien Frankfurt Schluss: Verschärfte Lage in Nahost beunruhigt Anleger Hauptdiskussion
6 ROUNDUP: Länder lehnen 1.000-Euro-Prämie für Arbeitnehmer ab Hauptdiskussion
Alle Diskussionen
Weitere News
Siemens-Aktie im Rekordrausch: Springt der DAX-Gigant jetzt direkt …

Gestern 16:35 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Bayer im Supreme Court: Entscheidung mit Milliardenrisiko

Gestern 16:08 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Apple-Aktie im Sinkflug: Gewinnmitnahmen vor dem KI-Showdown und Öl…

Gestern 16:07 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Alphabet: Analysten sehen riesiges KI-Potenzial!

Gestern 15:58 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Renk unter Druck: Exportstopp zwingt zu drastischem Schritt!

Gestern 15:54 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

KI Nachfrage explodiert: Intel vor dem nächsten Kurssprung?

Gestern 15:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Meta-Schock aus Peking: China blockiert, Meta kontert

Gestern 14:39 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Zwischen Hoffnung und Crash: Nel ASA am Scheideweg

Gestern 14:09 Uhr • Artikel • BörsenNEWS.de

Mehr News
Kommentare 0
Mehr Diskussionen
Neu laden
Schreib den ersten Kommentar!

Dis­clai­mer: Die hier an­ge­bo­te­nen Bei­trä­ge die­nen aus­schließ­lich der In­for­ma­t­ion und stel­len kei­ne Kauf- bzw. Ver­kaufs­em­pfeh­lung­en dar. Sie sind we­der ex­pli­zit noch im­pli­zit als Zu­sich­er­ung ei­ner be­stim­mt­en Kurs­ent­wick­lung der ge­nan­nt­en Fi­nanz­in­stru­men­te oder als Handl­ungs­auf­for­der­ung zu ver­steh­en. Der Er­werb von Wert­pa­pier­en birgt Ri­si­ken, die zum To­tal­ver­lust des ein­ge­setz­ten Ka­pi­tals füh­ren kön­nen. Die In­for­ma­tion­en er­setz­en kei­ne, auf die in­di­vi­du­el­len Be­dür­fnis­se aus­ge­rich­te­te, fach­kun­di­ge An­la­ge­be­ra­tung. Ei­ne Haf­tung oder Ga­ran­tie für die Ak­tu­ali­tät, Rich­tig­keit, An­ge­mes­sen­heit und Vol­lständ­ig­keit der zur Ver­fü­gung ge­stel­lt­en In­for­ma­tion­en so­wie für Ver­mö­gens­schä­den wird we­der aus­drück­lich noch stil­lschwei­gend über­nom­men. Die Mar­kets In­side Me­dia GmbH hat auf die ver­öf­fent­lich­ten In­hal­te kei­ner­lei Ein­fluss und vor Ver­öf­fent­lich­ung der Bei­trä­ge kei­ne Ken­nt­nis über In­halt und Ge­gen­stand die­ser. Die Ver­öf­fent­lich­ung der na­ment­lich ge­kenn­zeich­net­en Bei­trä­ge er­folgt ei­gen­ver­ant­wort­lich durch Au­tor­en wie z.B. Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­richt­en­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men. In­fol­ge­des­sen kön­nen die In­hal­te der Bei­trä­ge auch nicht von An­la­ge­in­te­res­sen der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und/oder sei­nen Mit­ar­bei­tern oder Or­ga­nen be­stim­mt sein. Die Gast­kom­men­ta­tor­en, Nach­rich­ten­ag­en­tur­en, Un­ter­neh­men ge­hör­en nicht der Re­dak­tion der Mar­kets In­side Me­dia GmbH an. Ihre Mei­nung­en spie­geln nicht not­wen­di­ger­wei­se die Mei­nung­en und Auf­fas­sung­en der Mar­kets In­side Me­dia GmbH und de­ren Mit­ar­bei­ter wie­der. Aus­führ­lich­er Dis­clai­mer