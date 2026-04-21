Nordex vor den Zahlen

Löst die Aktie das Rallye-Ticket oder kommt alles ganz anders? 21.04.2026, 11:45 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex vor den Zahlen: Löst die Aktie das Rallye-Ticket oder kommt alles ganz anders?
© Karsten Würth auf Unsplash (Symbolbild)
Der Nordex-Aktie stehen richtungsweisende Handelstage ins Haus. In Kürze wird der Windkraftanlagenbauer die Finanzergebnisse für das 1. Quartal 2026 präsentieren. Die zuletzt veröffentlichten Daten über die Auftragseingänge im 1. Quartal waren solide – mehr aber auch nicht. Die aktuelle Konstellation, in der sich Nordex gegenwärtig in Anbetracht der anstehenden Zahlenveröffentlichung befindet, ist jedoch nicht nur unter fundamentalen Aspekten spannend. Auch das Chartbild hat in puncto Spannung einiges zu bieten.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 45,09 EUR +0,74 % Lang & Schwarz

Nordex vor den Zahlen

Das Unternehmen wird am 27. April die Finanzergebnisse für das 1. Quartal veröffentlichen. Damit kommt auch das exponierte Kursniveau der Aktie auf den Prüfstand. Womöglich wird die spannende Chartkonstellation erst mit der Zahlenveröffentlichung eindeutig aufgelöst. 

Unsere letzte Kommentierung zur Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) überschrieben wir an dieser Stelle mit „Nordex hochexplosiv – Kurssprung auf 50 Euro wohl nur eine Frage der Zeit“. Die Aktie war im Korsett einer ansteigenden Dreiecksformation (orange dargestellt) gefangen. Diese Formationen werden gern einmal durch einen dynamischen Ausbruch über die Oberseite aufgelöst. In diesem Fall müsste es für Nordex über die 47 Euro gehen. Doch ein derartiger Befreiungsschlag blieb bislang aus. Vielmehr verließ die Aktie die Formation seitwärts.

Nordex Aktienchart

Noch hat die Aktie die große Chance, die Bewegung über die 47 Euro in Richtung 50 Euro fortzusetzen. Dennoch sollte man die Risiken auf der Unterseite nicht außer Acht lassen. Bereits ein Rücksetzer unter die Marke von 42 Euro wäre aus charttechnischer Sicht ein Warnsignal. Bei einem Rücksetzer unter die 40 Euro würde gar eine Neubewertung stehen. 

Auftragseingänge im 1. Quartal 2026 solide, aber nicht herausragend

Nordex vermeldete für das Segment Projekte (ohne Servicegeschäft) im 1. Quartal 2026 einen Auftragseingang in Höhe von 1.869 MW, nach 2.182 MW im 1. Quartal 2025. Positiv entwickelte sich hingegen der durchschnittliche Verkaufspreis. Dieser legte von 0,87 Euro je MW im 1. Quartal 2025 auf 0,91 Euro je MW im 1. Quartal 2026

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Goldman Sachs bestätigten ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie. Das Kursziel sehen sie nach wie vor bei 49,6 Euro. Noch optimistischer sind die Analysten von Jefferies. Sie stufen die Aktie ebenfalls mit „buy“ ein. Das Kursziel sehen sie jedoch bei 54 Euro.

Bn-Redaktion/mt
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