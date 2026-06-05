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Mercedes-Benz-Aktie unter Druck

Rutscht der Autogigant jetzt völlig ab? 05.06.2026, 14:16 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Symbolbild Mercedes
© Foto von Victor Sutty auf Unsplash
Beim Stuttgarter Automobilbauer Mercedes-Benz Group zeigt der Trendpfeil an den Märkten wieder steil nach unten. Nachdem eine kurze Gegenbewegung im Mai den Anlegern noch Hoffnung auf eine Stabilisierung geschenkt hatte, folgte im Juni prompt das böse Erwachen. Das Papier des DAX-Konzerns geriet im jüngsten Handelsverlauf massiv unter Verkaufsdruck. Die Aktie rutschte dabei deutlich unter eine psychologisch wichtige Kursbarriere und notiert im aktuellen Handel mit einem spürbaren Wochenverlust bei rund 49,08 Euro.
Werte zum Artikel
Name Aktuell Diff. Börse
Mercedes-Benz Group 47,98 EUR -2,43 % Baader Bank

Sämtliche Gewinne der Vormonate vernichtet
Die jüngste Entwicklung auf dem Parkett gleicht einem herben Rückschlag für die Aktionäre. Noch im Mai verzeichnete der Autobauer eine solide Erholungsphase im einstelligen Prozentbereich. Doch mit dem Start in den neuen Handelsmonat wendete sich das Blatt komplett. Innerhalb kürzester Zeit verlor das Papier rund sechs Prozent an Wert. Durch diesen raschen Kurssturz wurden nicht nur die jüngsten Gewinne neutralisiert, sondern auch markante Zwischentiefs aus dem Frühjahr unterboten, was die Skepsis am Markt weiter anheizt.

Technische Analyse zeigt deutliche Schwachstellen
Der Blick auf das aktuelle Chartbild untermauert das negative Sentiment der Marktteilnehmer. Durch den Verlust wichtiger Haltestrecken hat sich das technische Gesamtbild für die Mercedes-Benz Group massiv eingetrübt. Analysten warnen in ihren aktuellen Berichten vor einem sogenannten Short-Szenario: Sollten sich die Abgaben in den kommenden Tagen weiter ausweiten, droht der Aktie ein gezielter Test des aktuellen Jahrestiefs. Im schlimmsten Fall könnte der Kurs sogar bis auf markante Tiefstände aus dem Vorjahr durchgereicht werden.

Wo liegt die Grenze für eine Stabilisierung?
Um den anhaltenden Abwärtstrend zu stoppen und eine technische Gegenreaktion einzuleiten, müsste das Papier eine Reihe von Bedingungen erfüllen. Zunächst gilt es für die Käuferseite, die psychologische Marke von 50 Euro nachhaltig zurückzuerobern. Erst wenn im Anschluss auch längerfristige Durchschnittslinien sowie die Abwärtstrendgerade aus dem April signifikant übersprungen werden, würde sich das übergeordnete Bild wieder aufhellen. Bislang fehlt es auf dem Parkett jedoch an den dafür notwendigen Impulsen.

Geduldsprobe für wertorientierte Investoren
Das ausgeprägte Auf und Ab der Automobil-Aktie verunsichert viele Marktteilnehmer zusehends. Solange keine klaren Kaufsignale generiert werden, bleibt die Gefahr weiterer Kursrücksetzer im zyklischen Autosektor real. Wer das hohe Risiko eines direkten Investments in diesen kriselnden Einzelwert in der aktuellen Marktphase umgehen möchte, dem wird von unabhängigen Beobachtern als Alternative häufig eine breitere und stabilere Streuung über diversifizierte Branchen- oder Index-ETFs nahegelegt.

Bn-Redaktion/js
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