Nordex hochexplosiv

Kurssprung auf 50 Euro wohl nur eine Frage der Zeit 10.04.2026, 14:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex hochexplosiv: Kurssprung auf 50 Euro wohl nur eine Frage der Zeit
© BN
Die Nordex-Aktie, obgleich sie sich zuletzt in einer Konsolidierung befand, gehört noch immer zu den Überfliegern des bisherigen Börsenjahres. Das Chartbild ist spannend und zugleich hochexplosiv. Jederzeit kann es zu knackigen Kursausschlägen kommen. Die „Bullen“ scheinen derzeit im Vorteil zu sein. Ein Kurssprung auf 50 Euro ist wohl nur eine Frage der Zeit.
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Nordex 45,72 EUR -0,13 % Lang & Schwarz

Nordex hochexplosiv – Kurssprung auf 50 Euro wohl nur eine Frage der Zeit

In unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) vom 30. März überschrieben wir an dieser Stelle mit „War es das mit der Kursrallye?“. Damals knickte die Aktie ein, nachdem mehrere Versuche scheiterten, die Aufwärtsbewegung über den Kursbereich von 45 Euro / 47 Euro zu führen. Zum damaligen Zeitpunkt hätte eine Ausdehnung des Rücksetzers auf 40 Euro nicht überrascht. Doch die Nordex-Aktie stemmte sich dagegen und hielt den Kontakt zur heißen Zone. Einmal mehr stellte die Nordex-Aktie ihre beeindruckende Stärke unter Beweis.

Einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass die Aktie den Kontakt zum Kursbereich 45 Euro / 47 Euro halten konnte, dürfte der anhaltend starke Newsflow haben. Auch im April „trudelten“ die Aufträge bei Nordex ein - zuletzt unter anderem ein Auftrag aus Spanien über die 80 MW und zuvor ein Auftrag aus der Türkei über 120 MW. 

Das Thema Windenergie dürfte an den Börsen weiterhin bestimmend bleiben, da der Iran-Krieg und die damit einhergehenden massiven Ölpreissteigerungen die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern deutlich vor Augen führen. 

Zusammengefasst

Die aktuelle Gemengelage und hier vor allem die hohen Ölpreise spielen Nordex in die Karten. Die Aktie weist zudem weiterhin ein beachtliches Momentum auf. Sollte es nunmehr zum Ausbruch über die 47 Euro stünde einer Bewegung auf 50 Euro und darüber hinaus nicht sonderlich viel im Wege. Das ansteigende Dreieck (orange dargestellt), das sich zuletzt ausgebildet hatte, könnte ein Indiz für einen baldigen Ausbruch sein. Die zentrale Unterstützung ist in den Kursbereich von 40 Euro zu verorten. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben das Votum „buy“ für die Nordex-Aktie bestätigt. Das Kursziel sehen sie unverändert bei sportlichen 58 Euro.   

Bn-Redaktion/mt
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