Nordex mit Rücksetzer zur Unzeit

War es das mit der Kursrallye? 30.03.2026, 09:20 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Nordex mit Rücksetzer zur Unzeit: War es das mit der Kursrallye?
© Bild von Alexander Droeger auf Pixabay
Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie brach diese über den markanten Kursbereich von 45 Euro aus. Das frische Kaufsignal hatte das Potenzial, die Aktie in Richtung 50 Euro zu tragen. Doch einsetzende Gewinnmitnahmen vereitelten das Unterfangen. Der Rücksetzer kam zur Unzeit. Aus charttechnischer Sicht wurde bereits das erste Porzellan zerstört. Muss über ein mögliches Ende der Kursrallye diskutiert werden?
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Name Aktuell Diff. Börse
Nordex 43,38 EUR +0,63 % Lang & Schwarz

Nordex – War es das mit der Kursrallye?

In unserer letzten Kommentierung zur Nordex-Aktie (WKN: A0D655 | ISIN: DE000A0D6554 | Ticker-Symbol: NDX1) vom 18. März überschrieben wir mit „Aktie schaltet wieder einen Gang höher“. Damals setzte die Aktie zum Sprung über die 45 Euro an. Diesem Ausbruch ging eine Konsolidierungsphase voraus. Die Nordex-Aktie schien somit genug Kräfte gesammelt zu haben, um in Richtung 50 Euro durchzulaufen. Doch das Unterfangen scheiterte. Gewinnmitnahmen übernahmen in den letzten Handelstagen das Kommando und zwangen die Aktie des Windkraftanlagenherstellers in die Knie und unter die 45 Euro. Wie ist dieser Rücksetzer zu bewerten?

Nordex Aktienchart

Aus charttechnischer Sicht kam der Rücksetzer zur Unzeit. Kurzfristig besteht nun weiteres Abwärtspotenzial, um die Bewegung auf 40 Euro auszudehnen. Ob die Aktie das Abwärtspotenzial tatsächlich ausschöpfen wird, bleibt indes abzuwarten. 

Der konstant starke Newsflow gehörte in den letzten Wochen zu den zentralen Kurstreibern für die Aktie. Nordex verstand es, durch einen permanent positiven Newsflow die Aufmerksamkeit von Anlegern und Investoren auf sich zu ziehen. Und auch in den letzten Handelstagen riss der starke Newsflow nicht ab. Nicht zuletzt sorgte ein Auftrag über 70 MW aus Serbien jüngst für Aufmerksamkeit.

Zusammengefasst

Die Aktie macht ungeachtet der aktuellen Gewinnmitnahmen unter charttechnischen Aspekten nach wie vor einen starken Eindruck. Solange Nordex oberhalb von 40 Euro notiert, ist alles im grünen Bereich. Sollte es jedoch darunter gehen, ist Obacht geboten. Von fundamentaler Seite läuft es indes. Die anstehenden Q1-Daten (Veröffentlichung für den 27. April geplant) könnten der Aktien weiteren Schwung geben. Kurzum. Nordex muss über die 47 Euro und sollte tunlichst nicht unter die 40 Euro zurücksetzen.

Aktuelle Analystenstimmen

Die Analysten von Jefferies bestätigten zuletzt ihr Votum „buy“ für die Nordex-Aktie und das Kursziel von 50 Euro. Deutlich zurückhaltender sind die Analysten bei der kanadischen RBC. Deren Votum lautet „underperform“. Das Kursziel hoben sie immerhin von 26 Euro auf 35 Euro an.   

Bn-Redaktion/mt
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