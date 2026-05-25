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4 Prozent aus den USA

Warum deutsche Banken jetzt unter Druck geraten 25.05.2026, 17:19 Uhr Jetzt kommentieren: 0

4 Prozent aus den USA: Warum deutsche Banken jetzt unter Druck geraten
© Foto von appshunter.io auf Unsplash
JP Morgan startet mit seiner Digitalbank Chase in Deutschland und sorgt mit einem ungewöhnlich hohen Tagesgeldzins für Aufmerksamkeit. Das Angebot trifft auf einen Markt, in dem viele Banken zuletzt deutlich niedrigere Sparzinsen gezahlt haben. Gleichzeitig verschärft der Einstieg der größten US-Bank den Wettbewerb um Milliardenbeträge deutscher Anleger.
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Vier Prozent Tagesgeld zum Start

Mit vier Prozent Zinsen auf Tagesgeld bietet die US-Großbank J.P. Morgan mit ihrer Digitalbank Chase aktuell den höchsten Zinssatz am deutschen Markt. Die Konditionen gelten für Guthaben bis 1 Million Euro und sind zunächst auf vier Monate begrenzt. Danach sinkt der variable Zinssatz auf derzeit 2 Prozent.

Nach Angaben von Vergleichsportalen liegt der durchschnittliche Tagesgeldzins bundesweit aktuell lediglich bei 1,32 Prozent. Zwar bieten inzwischen rund 20 Banken Aktionen mit mehr als 3 Prozent an, diese sind jedoch meist zeitlich begrenzt und nur für Neukunden verfügbar. Genau hier setzt J.P. Morgan mit seinem Deutschlandstart an.

Angriff auf den deutschen Sparmarkt

Die US-Großbank sieht enormes Potenzial im deutschen Privatkundengeschäft. Ende 2025 lagen die Geldvermögen privater Haushalte bei rund 9.504 Milliarden Euro. Mehr als 37 Prozent davon entfallen auf Bargeld und klassische Bankeinlagen wie Tagesgeld oder Festgeld.

Chase-Deutschlandchef Daniel Llano erklärte, man sei „fest entschlossen, uns hier als eine führende Bank im Privatkundengeschäft zu etablieren“. Besonders angesprochen werden sollen digitalaffine Kunden mit größeren Vermögen, die nach besseren Zinsen und moderneren Angeboten suchen.

Konkurrenz unter Zugzwang

Finanzexperten erwarten nun steigenden Druck auf Sparkassen, Volksbanken und Direktbanken. Bereits der Einstieg der spanischen Großbank BBVA im Jahr 2025 hatte den Markt verändert. Damals boten nur zwei Banken Tagesgeldzinsen von mindestens 3 Prozent an. Inzwischen sind es rund 20 Institute.

Branchenbeobachter sehen vor allem wohlhabende Anleger als attraktive Zielgruppe. Chase kombiniert den hohen Zinssatz mit zusätzlichem Schutz über den freiwilligen Einlagensicherungsfonds deutscher Banken. Dadurch sollen auch Einlagen oberhalb von 100.000 Euro abgesichert sein.

Experten warnen vor Lockangeboten

Trotz der attraktiven Konditionen mahnen Verbraucherschützer zur Vorsicht. Der Zinssatz von 4 Prozent gilt nur für vier Monate. Danach entscheidet die Bank selbst über die Höhe des variablen Bestandskundenzinses.

Finanzexperten betonen deshalb, dass sich solche Angebote vor allem für sogenannte Zinsjäger eignen, die ihr Geld regelmäßig zu Banken mit besseren Konditionen verschieben. Entscheidend werde langfristig sein, ob Chase dauerhaft konkurrenzfähige Zinsen sowie zuverlässigen Kundenservice bietet.

Große Ausbaupläne bis 2028

Das Tagesgeldkonto soll nur der Anfang sein. Bis 2028 plant Chase in Deutschland zusätzliche Angebote wie Girokonten mit Debitkarte, Wertpapierdepots, Altersvorsorgeprodukte und Konsumentenkredite. Deutschland soll dabei zum wichtigsten europäischen Markt nach Großbritannien werden.

In Großbritannien konnte die Bank seit 2021 bereits mehr als drei Millionen Kunden gewinnen. Nun will J.P. Morgan diesen Erfolg auch in Deutschland wiederholen. Der Kampf um die Spareinlagen deutscher Anleger dürfte damit deutlich intensiver werden.

Bn-Redaktion/ar
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