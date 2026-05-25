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Xiaomi vor Zahlen

Xiaomi Aktie vor Quartalszahlen Analysten erwarten Gewinnrückgang 25.05.2026, 14:13 Uhr Jetzt kommentieren: 0

Xiaomi vor Zahlen: Xiaomi Aktie vor Quartalszahlen Analysten erwarten Gewinnrückgang
© Foto von Zana Latif von Pexels
Xiaomi öffnet die Bücher und Anleger blicken auf eine wichtige Zahlenvorlage. Analysten rechnen für das abgelaufene Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,197 CNY und einem Umsatz von 100,11 Milliarden CNY. Entscheidend wird, ob der Konzern trotz schwächerer Erwartungen eine überzeugende Perspektive liefern kann.
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BYD 10,15 EUR +0,63 % Lang & Schwarz
Xiaomi 30,74 HKD +2,65 % TTMzero RT
Tesla 372,43 EUR +3,09 % Lang & Schwarz

Xiaomi Aktie vor wichtiger Bewährungsprobe

Die Xiaomi Aktie rückt vor der anstehenden Ergebnisveröffentlichung in den Fokus. Der chinesische Technologiekonzern muss zeigen, wie sich Umsatz, Gewinn und Margen im abgelaufenen Quartal entwickelt haben. Besonders spannend wird, ob das Smartphone Geschäft stabil bleibt und ob neue Wachstumsfelder weiter an Dynamik gewinnen.

Analysten rechnen mit schwächerem Ergebnis

Beim Ergebnis je Aktie gehen 12 Analysten im Schnitt von 0,197 CNY aus. Im Vorjahr hatte Xiaomi noch 0,470 HKD je Aktie erzielt. Auch beim Umsatz sind die Erwartungen vorsichtiger. Für das abgelaufene Quartal rechnen 20 Analysten im Schnitt mit 100,11 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahreszeitraum 118,99 Milliarden HKD erreicht wurden.

Der direkte Vergleich wird durch unterschiedliche Währungen erschwert. Dennoch dürfte der Markt genau darauf achten, ob das Unternehmen operativ weiter genug Tempo zeigt.

Elektroautos und Internetdienste im Blick

Neben Smartphones stehen vor allem vernetzte Geräte, Internetdienste und das junge Elektroauto Geschäft im Fokus. In diesem Bereich tritt Xiaomi zunehmend gegen Tesla und BYD an. Anleger werden daher genau prüfen, ob die Investitionen in neue Segmente die Margen belasten oder mittelfristig zusätzliches Wachstum schaffen.

Die anstehenden Zahlen werden für die Xiaomi Aktie zum Stimmungstest. Analysten rechnen mit einem niedrigeren Gewinn und einem vorsichtigeren Umsatzbild. Entscheidend wird der Ausblick. Kann der Konzern Wachstum, Kostenkontrolle und neue Geschäftsbereiche überzeugend verbinden, könnte die Aktie Rückenwind erhalten. Enttäuschungen dürften dagegen schnell Druck erzeugen.

 

 

Bn-Redaktion/jh
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